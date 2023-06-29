قالت خدمات الطوارئ الأوكرانية الخميس إن عمال الإنقاذ انتشلوا جثة أخرى من بين أنقاض مطعم بمدينة كراماتورسك في شرق أوكرانيا، ليرتفع عدد القتلى جراء هجوم صاروخي روسي إلى 12 قتيلاً.

وقالت السلطات إن من بين القتلى ثلاثة أطفال وإن الهجوم أسفر عن إصابة 60 شخصاً.

وندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الأربعاء، في مداخلته اليومية بهجوم "إرهابي" وأعلن توقيف شخص في الموقع "نسّق" الضربات الروسية.

وحسب الشرطة الأوكرانية فإن روسيا أطلقت صاروخَي أرض-جو إس-300، وهو سلاح تستخدمه أيضاً في الضربات الأرضية، على هذه المدينة التي كانت تعد 150 ألف نسمة قبل الحرب ولا تزال أكبر مدينة بقيت تحت سيطرة أوكرانيا في شرق البلاد.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت "نقطة انتشار مؤقت" للواء 56 الميكانيكي لمشاة الجيش الأوكراني.

وأكد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا لا تستهدف "بنى تحتية مدنية".

ودمرت الضربة مطعم ريا بيتزا في وسط كراماتورسك الذي يرتاده الصحافيون والعسكريون عادة.

وتقع كراماتورسك التي استُهدفت عدة مرات بقصف روسي، غرب باخموت، المدينة المدمرة التي كانت مسرحاً لأطول معركة دموية في الحرب.

الضربة الأكثر دموية كانت تلك التي استهدفت محطة كراماتورسك في أبريل.نيسان 2022 وأوقعت 61 قتيلاً وأكثر من 160 جريحاً بعد أسابيع قليلة من بدء الغزو الروسي وعندما حاول حشد من المدنيين مغادرة المدينة.

بايدن يصف بوتين بـ"المنبوذ"

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، رداً على أسئلة صحفيين في البيت الأبيض تمحورت على احتمال أن يكون تمرد مجموعة فاغنر أضعف بوتين: "من الصعب البت بذلك، من الواضح أنه يخسر الحرب" في أوكرانيا و"يخسر الحرب في الداخل الروسي".

وأوضح: "يصعب علينا أن نستبعد احتمال أن يشكل وجود مجموعة فاغنر في بيلاروس تهديداً".

في حين وصف بايدن بـ"المنبوذ" سيّدَ الكرملين فلاديمير بوتين الذي يؤكد جيشه عدم استهداف أي منشأة مدنية في أوكرانيا.