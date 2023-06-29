سياسة
2 دقيقة قراءة
وول ستريت جورنال: المنطاد الصيني استخدم تكنولوجيا أمريكية للتجسس
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلاً عن نتائج تحقيق أولية، أن منطاد التجسس الصيني الذي عبر فوق الولايات المتحدة في مطلع العام الحالي استخدم تكنولوجيا أمريكية ساعدته على جمع معلومات سمعية وبصرية.
وول ستريت جورنال: المنطاد الصيني استخدم تكنولوجيا أمريكية للتجسس
تقرير: المنطاد الصيني استخدم تكنولوجيا أمريكية للتجسس على الأمريكيين / صورة: AP
29 يونيو 2023

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلاً عن نتائج تحقيق أولية إن منطاد التجسس الصيني الذي عبر فوق الولايات المتحدة في مطلع العام الحالي استخدم تكنولوجيا أمريكية ساعدته على جمع معلومات سمعية وبصرية.

وقالت وول ستريت جورنال، أمس الأربعاء نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إن تحليلاً أجرته عدة وكالات دفاعية ومخابراتية أمريكية خلص إلى أن المنطاد كانت على متنه أجهزة أمريكية متاحة بالأسواق إلى جانب مجسات صينية متخصصة ومعدات أخرى لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو وجمع معلومات أخرى ونقلها إلى الصين.

وأضاف التقرير أن النتائج تؤيد وجهة النظر القائلة بأن المنطاد كان يهدف إلى التجسس لا مراقبة الأحوال الجوية كما زعمت الصين.

لكن وول ستريت جورنال قالت إن المنطاد لم يرسل إلى الصين أي بيانات فيما يبدو من رحلته التي استمرت ثمانية أيام، وعبر فيها فوق ألاسكا وكندا وبعض الولايات الحدودية الأمريكية الأخرى.

ولم يرد البيت الأبيض ولا مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) على طلباتٍ للتعقيب حتى الآن.

وفي فبراير/شباط، أسقطت الولايات المتحدة المنطاد الذي حلّق فوق مواقع عسكرية حساسة، ما أثار أزمة دبلوماسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us