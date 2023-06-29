حض جيفري هينتون الذي يوصف بأنه الأب الروحي للذكاء الصناعي، الأربعاء الحكومات على التدخل لضمان أن لا تسيطر الآلات على المجتمع.

وكان هينتون قد تَصَدر العناوين في مايو/أيار عندما أعلن استقالته من غوغل للتحدث بحرية أكبر عن مخاطر الذكاء الصناعي، بعد فترة وجيزة من إطلاق برنامج الدردشة "تشات جي بي تي" الذي أسر العالم.

وتحدث عالِم الذكاء الصناعي الذي يدرس في "جامعة تورنتو" أمام جمهور حاشد خلال مؤتمر كوليجين للتكنولوجيا في المدينة الكندية.

واجتذب المؤتمر أكثر من 30 ألفاً من مؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين والعاملين في قطاع التكنولوجيا، ومعظمهم جاء متطلعاً إلى تعلم كيفية ركوب موجة الذكاء الصناعي، وليس سماع دروس حول مخاطره أو دعوات للحكومات للتدخل.

وقال هينتون "قبل أن يصبح الذكاء الصناعي أكثر ذكاءً منا، أعتقد أنه ينبغي تشجيع الأشخاص الذين يطورونه على بذل الكثير من الجهد لفهم كيف يمكن أن يحاول سلبنا السيطرة".

أضاف: "الآن هناك 99 شخصاً يتمتعون بذكاء كبير يحاولون جعل الذكاء الصناعي أفضل، وشخص واحد ذكي جداً يحاول معرفة كيفية منعه من تولي السيطرة، وربما عليكم أن تكونوا أكثر توازناً".

وحذر هينتون من أن مخاطر الذكاء الصناعي يجب أن تؤخذ على محمل الجد.

وتابع: "أعتقد أنه من المهم أن يدرك الناس أن هذا ليس خيالاً علمياً أو مجرد إثارة للمخاوف"، مشدداً بالقول: "إنها مخاطرة حقيقية يجب أن نفكر فيها ملياً، وعلينا التوصل إلى معرفة كيفية التعامل معها مسبقاً".

كما أعرب هينتون عن قلقه من أن يعمّق الذكاء الصناعي عدم المساواة، إذِ المكاسب الهائلة من إنتاجيته ستذهب إلى لأثرياء وليس العمال.

وقال إن "الثروة لن تذهب إلى الأشخاص الذين يعملون، بل ستجعل الأثرياء أكثر ثراءً، وليس الفقراء، وهذا مجتمع بالغ السوء".

كما أشار إلى خطر "الأخبار المزيفة" التي يمكن إنشاؤها بواسطة برامج الروبوتات على غرار "تشات جي بي تي"، معرباً عن أمله بأن يجري وضع علامات على المحتوى الذي تخرجه برامج الذكاء الصناعي كما تضع البنوك المركزية علامات على العملات النقدية.

وأكد "من الأهمية بمكان أن نحاول، على سبيل المثال، تمييز كل ما هو مزيف على أنه مزيف. لا أعرف ما إذا كان بإمكاننا فعل ذلك تقنياً أم لا".