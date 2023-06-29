سياسة
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العثور على أشلاء يرجح أن تكون بشرية في حطام الغواصة "تايتن"
عُثر على أشلاء "يرجح أنها بشرية" في حطام غواصة سياحية اختفت وعلى متنها خمسة أشخاص في شمال المحيط الأطلسي، قرب حطام سفينة تايتانك حسب ما أعلن خفر السواحل الأمريكيون في بيان.
العثور على أشلاء يرجح أن تكون بشرية في حطام الغواصة "تايتن"
العثور على أشلاء يرجح أن تكون بشرية في حطام الغواصة "تايتن" / صورة: AFP
29 يونيو 2023

عُثر على أشلاء "يرجح أنها بشرية" في حطام غواصة سياحية اختفت وعلى متنها خمسة أشخاص في شمال المحيط الأطلسي، قرب حطام سفينة تايتانك وفق ما أعلن خفر السواحل الأمريكيون في بيان.

وقال الكابتن جايسن نوباور الذي يدير التحقيق بشأن الحادث في خفر السواحل الأمريكيين إن هذه الأشلاء "جُمعت بعناية في الحطام في موقع الحادث" وستخضع للتحليل مع حطام الغواصة ما قد يوفر "عناصر أساسية لفهم أسباب المأساة".

وكانت الغواصة "تايتن" الصغيرة البالغ طولها 6,5 متر تقريباً والتابعة لشركة خاصة، انطلقت في 18 يونيو/حزيران في رحلة لاستكشاف حطام سفينة "تايتانك" وكان ينبغي أن تعود إلى السطح بعد سبع ساعات، لكن الاتصال معها فُقد بعد أقل من ساعتين على انطلاقها.

وبوشرت عملية إنقاذ واسعة في محاولة لإغاثة الركاب، لكن تبين لاحقاً أن الغواصة تعرضت "لانفجار داخلي كارثي" بُعيد بدء رحلتها ما أدى إلى مقتل الرجال الخمسة فيها على الفور.

وعُثر على حطام الغواصة في قعر البحر على بعد حوالى 500 متر من "تايتانك" على عمق حوالى أربعة آلاف متر وانتشل من المياه الأربعاء، ونُقل إلى سانت جون في مقاطعة نيوفاوندلاند في شرق كندا.

وسيُنقل الحطام بعد ذلك في سفينة لخفر السواحل الأمريكيين إلى مرفأ في الولايات المتحدة ليتمكن المحققون من تحليله.

وبوشرت تحقيقات عدة في كندا والولايات المتحدة لتحديد ملابسات الحادث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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