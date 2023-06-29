اقتحمت عناصر من الشرطة الإسرائيلية، الخميس، منزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري بمدينة القدس المحتلة. وذكر شهود عيان لـTRT عربي أن الشرطة الإسرائيلية سلمت الشيخ أمراً بمنع السفر لمدة شهر كامل قابلاً للتمديد، موقعاً باسم وزير الداخلية الإسرائيلي موشي أربل.

وحسب الشهود، أبلغت الشرطة الإسرائيلية الشيخ أن قرار منع السفر صدر بسبب مزاعم ”بشكوك أن نشاطاته تشكل خطراً على أمن إسرائيل“.

وقال خالد زبارقة محامي الدفاع عن الشيخ صبري لـTRT عربي إن ”ما فعلته شرطة الاحتلال ثاني أيام العيد يعد استخفافاً بعلماء المسلمين وأئمة المسجد الأقصى“.

وأضاف ”يبدو أن الاحتلال يريد منع وصول حقيقة ما يجري في القدس إلى العالم ويسعى إلى حجبها. الشيخ لم يرتكب أي مخالفة تستدعي منعه من السفر، بل يؤدي دوره فقط في تمثيل المسجد الأقصى وقضية القدس“.

وتعقيباً على الموضوع، قال الشيخ صبري لـTRT عربي “مخابرات الاحتلال سلمتني قراراً بمنعي من السفر بعد جولة خارجية عدت منها قبل أيام، وهذا جزء من التضييق على كل من يثبت على موقفه تجاه المسجد الأقصى“.

وأضاف “هذه سياسة تكميم أفواه لن تحيّدنا عن الثبات في مدينة القدس ورفض الظلم والحفاظ على أهم المقدسات الإسلامية وهو المسجد الأقصى، وسنحمي باب الرحمة وكل شبر في المسجد الأقصى المبارك، ولن نأبه بكل إجراء يتخذ، فالقناعة الدينية أنه لا يصيبنا شيء إلا كتبه الله“.

وفي بيان لها، قالت الهيئة الإسلامية العليا في القدس إن “الاحتلال الإسرائيلي يحاصر الشيخ عكرمة صبري ويحاربه بادعاءات واهية“.

وأضافت في بيانٍ: “الهدف من إجراءات الاحتلال إضعاف دور الشيخ الذي أصبح اليوم مرجعية دينية عالمية، ومنعه من السفر يأتي ضمن سلسلة ملاحقات تعرض لها الشيخ صبري في الفترة الأخيرة”.