سياسة
2 دقيقة قراءة
الادعاء الفرنسي يعلن فتح التحقيق مع شرطي بتهمة القتل العمد
أعلن الادعاء الفرنسي، اليوم الخميس، أن الشرطي الذي قتل شاباً يوم الثلاثاء، يخضع لتحقيق رسمي بتهمة القتل العمد، وذلك بعدما تسبب الحادث في أعمال عنف واسعة بباريس.
الادعاء الفرنسي يعلن فتح التحقيق مع شرطي بتهمة القتل العمد
احتجاجات بباريس إثر قتل الشرطة مراهقاً/ صورة: AFP
29 يونيو 2023

قال ممثل ادعاء فرنسي، اليوم الخميس، إن الشرطي الذي قتل شاباً يبلغ من العمر 17 عاماً في ضاحية بباريس يوم الثلاثاء، يخضع لتحقيق رسمي بتهمة القتل العمد.

وتسبب مقتل الشاب، الذي ترجع أصوله لشمال إفريقيا عند نقطة تفتيش مروري، في اشتعال أعمال عنف على مدى ليلتين في أنحاء فرنسا.

وأشعل متظاهرون حرائق متعمدة في ضواحي باريس ليل الثلاثاء، إذ أعلنت وزارة الداخلية إصابة 24 شرطياً بجروح طفيفة واحتراق نحو 40 سيارة.

وليل الأربعاء استمر إضرام النيران بحاويات القمامة وإطلاق الألعاب النارية في ضاحية نانتير غرب باريس حيث قُتل الشاب، فضلاً عن أحياء أخرى في منطقة أو دو سين غرب باريس وفي مدينة ديجون الشرقية.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي توقيف 150 شخصاً ليل الأربعاء/الخميس في أعمال عنف جديدة إثر مقتل الفتى.

وأثارت القضية انتقادات من شرائح اجتماعية مختلفة. ووقف النواب والوزراء دقيقةً صمتاً في الجمعية الوطنية، تحية للضحية الذي عُرّف فقط باسمه والحرف الأول من عائلته.

وعبّر الرئيس إيمانويل ماكرون عن "تأثره" بمقتل الشاب حسب ما نقل عنه الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران الذي دعا إلى "الهدوء".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us