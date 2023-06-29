قال ممثل ادعاء فرنسي، اليوم الخميس، إن الشرطي الذي قتل شاباً يبلغ من العمر 17 عاماً في ضاحية بباريس يوم الثلاثاء، يخضع لتحقيق رسمي بتهمة القتل العمد.

وتسبب مقتل الشاب، الذي ترجع أصوله لشمال إفريقيا عند نقطة تفتيش مروري، في اشتعال أعمال عنف على مدى ليلتين في أنحاء فرنسا.

وأشعل متظاهرون حرائق متعمدة في ضواحي باريس ليل الثلاثاء، إذ أعلنت وزارة الداخلية إصابة 24 شرطياً بجروح طفيفة واحتراق نحو 40 سيارة.

وليل الأربعاء استمر إضرام النيران بحاويات القمامة وإطلاق الألعاب النارية في ضاحية نانتير غرب باريس حيث قُتل الشاب، فضلاً عن أحياء أخرى في منطقة أو دو سين غرب باريس وفي مدينة ديجون الشرقية.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي توقيف 150 شخصاً ليل الأربعاء/الخميس في أعمال عنف جديدة إثر مقتل الفتى.

وأثارت القضية انتقادات من شرائح اجتماعية مختلفة. ووقف النواب والوزراء دقيقةً صمتاً في الجمعية الوطنية، تحية للضحية الذي عُرّف فقط باسمه والحرف الأول من عائلته.

وعبّر الرئيس إيمانويل ماكرون عن "تأثره" بمقتل الشاب حسب ما نقل عنه الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران الذي دعا إلى "الهدوء".