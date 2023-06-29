دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إلى اجتماع لخلية أزمة مندداً بـ"مشاهد عنف لا يمكن تبريرها" بعد ليلة جديدة من أعمال الشغب في عدد من الأحياء الشعبية إثر مقتل فتى برصاص شرطي سيمثُل أمام قاضٍ لتوجيه اتهام محتمل إليه بـ"القتل العمد".

منذ مقتل نائل م. البالغ 17 عاماً خلال عملية تدقيق مروري الثلاثاء، تصاعد التوتر في ضواحي باريس قبل أن تتوسع رقعته ليل الأربعاء-الخميس ليشمل مدناً أخرى شهدت عمليات تخريب ومواجهات مع القوى الأمنية.

وندّد ماكرون بـ"أعمال عنف غير مبررة" طالت "المؤسسات والجمهورية" في افتتاح اجتماع خلية أزمة وزارية دعاها للانعقاد في وزارة الداخلية.

ودعت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن خلال جولة أجرتها قرب باريس إلى تجنّب "أي تصعيد"، معتبرة أن "القضاء يؤدي وظيفته".

وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة: "أُحرقت أو هوجمت بلديات ومدارس ومراكز شرطة"، مندداً بأعمال عنف "لا تُحتمل ضد رموز الجمهورية"، وموضحاً أن 15 شخصاً وُقِّفوا الليلة الماضية خلال أعمال شغب يخشى أن تؤدي إلى اشتعال الوضع مجدداً في الضواحي.

بعد احتجازه، سيمثل الشرطي الذي أطلق النار على المراهق أمام قاضي تحقيق الخميس لتُوجَّه إليه ربما تهمة "القتل العمد"، حسب الادعاء العام الذي طلب توقيفه الاحتياطي.

وقال المدعي العام في نانتير (على بعد نحو 15 كيلومتراً غرب باريس) إن شروط استخدامه للسلاح "لم تتحقق".

وقُتل الشاب نائل م. في هذه المدينة الثلاثاء من مسافة قريبة خلال عملية تدقيق مروري وبررت الشرطة بأنه كان يقود بسرعة كبيرة "في ممر الحافلات" ورفض التوقف عند الإشارة الحمراء، وفق المدعي العام.

وكان ماكرون اعتبر الأربعاء أن مقتل الشاب "لا يمكن تفسيره... وغير مبرر"، ما عرّضه لانتقادات اليمين المتطرّف ونقابات الشرطة مع التشديد على ضرورة احترام قرينة البراءة.

وفي حين أكدت مصادر في الشرطة في بادئ الأمر أن الشاب قاد سيارته باتجاه شرطيين على دراجتين ناريتين لمحاولة دهسهما، انتشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي وتحققت وكالة الصحافة الفرنسية من صحته، أظهر رجلَي شرطة يحاولان وقف السيارة، قبل أن يطلق أحدهما النار عبر نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها.

وبمبادرة من والدة نائل التي عبرت عن شعور "بالغضب الشديد"، انتظمت مسيرة بيضاء عند الساعة 14:00 (الساعة 12:00 ت.غ) في نانتير أمام مقر الإدارة المحلية في منطقة أو-دو-سين بمراقبة السلطات.

وتمنى ماكرون الخميس أن تكون "الساعات المقبلة" ساعات "تأمل" و"احترام".

نشر 40 ألف شرطي

رغم تكثيف انتشار الشرطة قرب باريس إذ حُشد ألفا عنصر، تشنّج الوضع الأربعاء بعد الساعة 23:00 (21:00 ت.غ) في نانتير التي كانت شهدت مواجهات مع قوات الأمن في الليلة السابقة.

وأضرمت النيران بأكثر من عشر سيارات وعدد من حاويات المهملات ووضعت حواجز على الطرقات. وحتى منتصف الليل ردت القوى الأمنية على الحجارة التي تُرمى باتجاهها بالغاز المسيل للدموع.

وفي كلامار في المقاطعة نفسها، أضرمت النيران في عربة ترامواي. وفي إيسون جنوب باريس، أشعلت مجموعة من الأشخاص النار في حافلة بعد إنزال الركاب منها على ما أفادت مصادر في الشرطة.

وفي سين-سان-دوني شمال شرق العاصمة، نفذت مجموعة من مثيري الشغب عمليات تخريب كثيرة للأبنية.

وقال مصدر في الشرطة إن موقع الأمن عند مدخل مجمع السجون في فرين جنوب شرق باريس هوجم بمفرقعات.

وطالت أعمال الشغب باريس، إذ تواجه شباب بشكل متفرق مع القوى الأمنية على مدى أكثر من ثلاث ساعات في شمال شرق المدينة.

وطال التوتر أيضاً مدناً كبرى أخرى مثل ليون في جنوب شرق البلاد وتولوز في جنوبها الغربي.

وتعطلت، الخميس، حركة الترام والحافلات في شمال شرق باريس بسبب الأضرار التي لحقت بالشوارع.

وأعلنت الحكومة الفرنسية نشر 40 ألف شرطي ودركي مساء الخميس في أرجاء فرنسا من بينهم خمسة آلاف في باريس وضواحيها القريبة، لمواجهة أعمال شغب محتملة مرتبطة بمقتل المراهق.

وأوضح وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن عدد القوى الأمنية سيكون "أكثر من أربع مرات" مما كان عليه في الليلتين الماضيتين.

وقال دارمانان: "يجب أن تكون الدولة حازمة في ردها، الليلة سيُحشد 40 ألف رجل شرطة، من بينهم خمسة آلاف في منطقة باريس مقارنة بتسعة آلاف نُشروا أمس".

وكانت فرنسا مرات عدة مسرحاً لأعمال شغب في المدن إثر مقتل شبان ينحدرون في أغلبيتهم من أصول مغاربية ومن دول إفريقية أخرى إثر عمليات تدخل للشرطة.

في 2005، أثار مقتل مراهقين كانت تطاردهما القوى الأمنية، أعمال شغب استمرت ثلاثة أسابيع.

وأحيا مقتل الشاب نائل الجدل حول سلوك قوات الأمن في فرنسا، إذ قتل 13 شخصاً وهو عدد قياسي، في 2022 بعد رفضهم الامتثال لعمليات تدقيق مرورية.

والأربعاء، وجه الاتهام في غرب فرنسا لشرطي قتل بالرصاص شاباً غينياً يبلغ من العمر 19 عاماً يوم 14 يونيو/حزيران خلال عملية تفتيش مروري بجريمة القتل العمد.

وأعيدت جثة الشاب الحسين قمارة إلى أسرته مساء الأربعاء في كوناكري.

وحسب المعلومات الأولية في التحقيق، أراد الشاب الرجوع بسيارته ثم التقدم في أثناء محاولة سيارتَي شرطة منعه التقدم من أجل إخضاعه للتفتيش، ما تسبب بإصابة ساقَي شرطي أطلق عليه رصاصة قاتلة فيما بعد، في بلدة سان-يريي-سور-شارنت في ضواحي أنغوليم.