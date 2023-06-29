تتواصل الخميس، ردود الأفعال العربية المندّدة بحرق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم، لليوم الثاني، ومطالب بطرد سفير السويد ومقاطعة منتجاتها رداً على سماحها بهذه "الجريمة".

والأربعاء، مزّق سويدي من أصول عراقية يُدعى سلوان موميكا (37 عاماً)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحت الشرطة تصريحاً بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي.

وأدانت دولة قطر بأشد العبارات، الخميس، سماح السلطات السويدية بحرق نسخ من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم".

وشدّدت وزارة الخارجية في بيان على أن هذه الواقعة "الشنيعة تعد عملاً تحريضياً واستفزازاً خطيراً لمشاعر أكثر من مليارَي مسلم في العالم، ولا سيما في عيد الأضحى المبارك".

وحذرت الوزارة من أن "السماح بتكرار التعدي على المصحف الشريف بذريعة حرية التعبير يؤجج الكراهية والعنف ويهدّد قيم التعايش السلمي ويكشف عن ازدواجية معايير مقيتة".

كما أدانت الخارجية المصرية في بيان "تنفيذ متطرف هذا الأمر"، واصفة ما جرى بأنه "فعل مخزٍ يستفز مشاعر المسلمين حول العالم في أول أيام عيد الأضحى المبارك ويتنافى مع قيم احترام الآخر ومقدساته ويؤجج مشاعر الكراهية".

وأعربت مصر عن "بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث إحراق المصحف وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا وجرائم ازدراء الأديان مؤخراً في بعض الدول الأوروبية"، مؤكدة "مسؤولية الدول في منع دعوات التحريض وجرائم الكراهية".

من جهتها أدانت الخارجية اللبنانية، الخميس، الحادث، واعتبرته "اعتداء على مقدسات المسلمين واستفزازاً لهم ويزيد من حدة الإسلاموفوبيا والكراهية"، ودعت إلى "وضع حدّ نهائي لهذه الاستفزازات واعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون".

كما استنكرت الخارجية البحرينية، في بيان، الحادث، وعدته "عملاً بغيضاً يمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في العالم، وإساءة مرفوضة وتحريضاً على الكراهية والعنف"، داعية إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تكراره".

على حين استدعى المغرب سفيره بالسويد كريم مدرك، إلى المملكة "لأجل غير مسمى" للتشاور، كما أُبلغ القائم بأعمال السفارة السويدية "برفض" ما جرى، وفق بيان لوزارة الخارجية المغربية.

في سياق متصل، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات سماح السلطات السويدية بهذا الأمر، مندداً بـ"تساهل السلطات مع هذا الفعل الشنيع"، و"محمّلاً حكومة السويد المسؤولية عن نتائج وتبعات هذه الواقعة النكراء".

بدورها أدانت منظمة التعاون الإسلامي الحادثة، محذرة من "خطورة هذه الأعمال التي تتعارض مع الجهود الدولية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف".

ودعت المنظمة في بيان لها الخميس، "حكومات البلدان المعنية لاتخاذ إجراءات فعّالة لمنع تكرارها"، مطالبة "بضرورة التزام ميثاق الأمم المتحدة، بشأن تعزيز وتشجيع احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع على الصعيد العالمي، من دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين".

من جانبه أكد الأزهر الشريف في بيان أن "دور الفتوى وهيئات الإفتاء في العالم إصدار فتوى بوجوب مقاطعة المنتجات السويدية ومنع استخدامها نصرةً للمصحف الشريف"، مطالباً "الحكومات الإسلامية باتخاذ مواقف جادة وموحدة تجاه انتهاكات حرق المصحف".

كما دعا زعيم التيار الصدري بالعراق، مقتدى الصدر، في بيان، للخروج بتظاهرة "غاضبة" ضد السفارة السويدية بالعاصمة بغداد، مطالباً الحكومة بطرد سفيرها، ورفع الجنسية العراقية عن الشخص الذي حرق المصحف.

والأربعاء، لقي الحادث إدانات عربية واسعة من السعودية والكويت والأردن وفلسطين واليمن، إلى جانب هيئات عربية مثل مجلس التعاون الخليجي والبرلمان العربي وحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بفلسطين، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بلبنان.

وطالبت بيانات منفصلة من تلك الدول والهيئات بوقف العنصرية والمساس بالمقدسات.

وهذه ليست الواقعة الأولى في السويد، إذ يعيش أكثر من 600 ألف مسلم، ففي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة.