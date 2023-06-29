سياسة
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أردوغان: سنُعلّم المتغطرسين الغربيين أن إهانة مقدسات المسلمين ليست حرية فكر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن ترضخ لسياسات الاستفزاز والتهديد، وستُعلّم المتغطرسين أن إهانة مقدّسات المسلمين ليست حرية فكر.
أردوغان: سنُعلّم المتغطرسين الغربيين أن إهانة مقدسات المسلمين ليست حرية فكر
أردوغان: لن نرضخ لسياسات الاستفزاز والتهديد / Others
29 يونيو 2023

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان الخميس أن بلاده ستُعلم رموز الغطرسة الغربية أن إهانة مقدسات المسلمين ليست حرية فكر.

جاء ذلك في معرض تعليقه على حادثة حرق القرآن الكريم بالسويد أمس الأربعاء، خلال مشاركته افتراضياً بفاعلية معايدة لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقال الرئيس التركي: "عاجلاً أم آجلاً سنُعلّم رموز الغطرسة الغربية أن إهانة مقدّسات المسلمين ليست حرية فكر".

وأضاف: "الذين يرتكبون هذه الجريمة ويسمحون بها تحت غطاء حرية الفكر ويغضّون الطرف عن هذه الدناءة، لن يبلغوا أهدافهم".

وأردف: "سنبدي ردة فعل بأقوى طريقة ممكنة حتى تُحارَب التنظيمات الإرهابية وأعداء الإسلام بحزم".

وأكد أن على الجميع أن يدرك أن تركيا لن ترضخ أبداً لسياسات الاستفزاز أو التهديد.

والأربعاء، مزّق سويدي من أصول عراقية يُدعى سلوان موميكا (37 عاماً) نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحت الشرطة تصريحاً بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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