أعلنت فرق خفر السواحل التركية الخميس ضبط 12 مهاجراً غير نظامي في بحر إيجة قبالة سواحل ولاية إزمير غرب البلاد.

وقالت قيادة خفر السواحل في بيان نشرته عبر موقعها إن فرقها تلقت نداء استغاثة من مجموعة مهاجرين غير نظاميين بمنطقة "نرغيز" التابعة لقضاء أورلا.

وأشار البيان إلى أن الفرق نقلت المهاجرين إلى مديرية الهجرة في الولاية بعد إتمام الإجراءات اللازمة بحقهم.

وفي حادثة مشابهة قبل أيام أنقذت السلطات التركية 31 مهاجراً غير نظامي وضبطت 76 آخرين قبالة سواحل ولاية موغلا غربي البلاد.

وأوضحت خفر السواحل التركية أن خفر السواحل اليوناني دفعوا قوارب المهاجرين نحو المياه الإقليمية التركية.