سياسة
1 دقيقة قراءة
تركيا تنقذ 12 مهاجراً غير نظامي في بحر إيجة
أنقذت السلطات التركية الخميس 12 مهاجراً غير نظامي في بحر إيجة، كانوا قد وجهوا نداء استغاثة.
تركيا تنقذ 12 مهاجراً غير نظامي في بحر إيجة
إنقاذ 12 مهاجراً غير نظامي غرب تركيا / صورة: AA
29 يونيو 2023

أعلنت فرق خفر السواحل التركية الخميس ضبط 12 مهاجراً غير نظامي في بحر إيجة قبالة سواحل ولاية إزمير غرب البلاد.

وقالت قيادة خفر السواحل في بيان نشرته عبر موقعها إن فرقها تلقت نداء استغاثة من مجموعة مهاجرين غير نظاميين بمنطقة "نرغيز" التابعة لقضاء أورلا.

وأشار البيان إلى أن الفرق نقلت المهاجرين إلى مديرية الهجرة في الولاية بعد إتمام الإجراءات اللازمة بحقهم.

وفي حادثة مشابهة قبل أيام أنقذت السلطات التركية 31 مهاجراً غير نظامي وضبطت 76 آخرين قبالة سواحل ولاية موغلا غربي البلاد.

وأوضحت خفر السواحل التركية أن خفر السواحل اليوناني دفعوا قوارب المهاجرين نحو المياه الإقليمية التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us