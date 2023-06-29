سياسة
3 دقيقة قراءة
العراق يتحرك قانونياً لاسترداد المُسيء إلى القرآن في السويد ومحاكمته
أصدر مجلس القضاء الأعلى بالعراق بياناً وجّه فيه إلى التحرك قانونياً لاسترداد الشاب الذي أحرق نسخة القرآن الكريم بالعاصمة السويدية ستوكهولم، ومحاكمته وفق القانون.
العراق يتحرك قانونياً لاسترداد المُسيء إلى القرآن في السويد ومحاكمته
العراق يتحرك قانونياً لاسترداد المُسيء إلى القرآن في السويد ومحاكمته / صورة: AA
29 يونيو 2023

أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق فائق زيدان، الخميس، للتحرك قانونياً ضد الشخص الذي أساء إلى القرآن بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الأعلى، نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، عقب دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في تغريدة الخميس، إلى سحب الجنسية العراقية من الشخص الذي أحرق القرآن والاحتجاج أمام مبنى السفارة السويدية في بغداد.

والأربعاء، مزّق سويدي من أصول عراقية، يُدعى سلوان موميكا (37 عاماً)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحاً بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي.

وقال المجلس في بيانه إن "رئيس المجلس فائق زيدان وجَّه اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشخص الذي أقدم على حرق المصحف الشريف، عملاً بأحكام المادة 14 من قانون العقوبات العراقي النافذ".

وأضاف البيان أن "زيدان أوعز إلى رئاسة الادّعاء العام وبالتنسيق مع محكمة تحقيق الكرخ الأولى، بضرورة إكمال الإجراءات القانونية لطلب استرداد هذا الشخص ومحاكمته وفق القانون".

وفي سياق متصل، نشرت وكالة (بغداد اليوم)، وثيقة سابقة صدرت في فبراير/شباط الماضي عن المجلس الأعلى للقضاء، تحتوي على أمر قبض وتحرٍّ بحق السويدي ذي الأصول العراقية (سلوان موميكا)، من سكان الموصل سابقاً".

وجاء في الوثيقة أن "سلوان موميكا (سريانيّ الديانة)، كان قد تقدم بطلب للحكومة السويدية بحرق نسخة من القرآن في ستوكهولم في 10 فبراير الماضي، إلا أن طلبه قوبل بالرفض بسبب المخاطر الأمنية المحتملة".

وفي وقت سابق الخميس، اقتحم محتجون عراقيون مبنى السفارة السويدية في العاصمة بغداد لفترة وجيزة، بعد دعوة الصدر إلى الاحتجاج أمام مبنى السفارة.

وهذه ليست الواقعة الأولى في السويد، ففي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة، ما أثار احتجاجات عربية وإسلامية، بموازاة دعوات لمقاطعة المنتجات السويدية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us