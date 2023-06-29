أدان رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون بشدة الاعتداء الذي تعرض له اثنان من طاقم التلفزيون الحكومي الأذربيجاني "AZTV" في أثناء تغطيتهما مظاهرات اندلعت في فرنسا بعد مقتل مراهق برصاص الشرطة.

واندلعت احتجاجات في شوارع متفرقة بضواحي العاصمة باريس، احتجاجاً على مقتل السائق الشاب نائل (17 عاماً)، مساء الثلاثاء بمدينة نانتير (بالضاحية الغربية لباريس) برصاص الشرطة على خلفية عدم امتثاله لدورية مرورية.

وقال ألطون في تغريدة، الخميس، إنه تلقى بأسف شديد نبأ تعرض مراسل ومصور في التلفزيون الحكومي الأذربيجاني لاعتداء في أثناء أدائهما لمهامهما في فرنسا.

وقال: "ندين بشدة هذا الهجوم القبيح على حرية الصحافة والإعلام (..)، وننتظر من السلطات الفرنسية تحديد منفذي الاعتداء على الفور وتقديمهم إلى العدالة".

وتمنى ألطون الشفاء العاجل للمراسل والمصور اللذين أصيبا بجروح.

وأعلنت قناة "AZTV" الخميس إصابة مراسل ومصور تابعين لها بجروح طفيفة جراء تعرضهما للاعتداء في أثناء تصويرهما المظاهرات في فرنسا.

وأوضحت القناة في بيان، أن المهاجمين كسروا الكاميرا الخاصة بموظفي القناة وهدّدوهما بالسلاح.

ودعت القناة مؤسسات إنفاذ القانون الفرنسية لإجراء تحقيق موضوعي في الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن المهاجمين ومعاقبتهم والتعويض عن الأضرار.