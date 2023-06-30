حصدت المصارعات التركيات 3 ميداليات إحداها ذهبية في منافسات بطولة أوروبا تحت 20 سنة المقامة في إسبانيا.

وقال الاتحاد التركي للمصارعة في بيان الخميس إن المصارعة التركية طوبى دمير تُوِّجت بالذهبية إثر فوزها على منافستها الرومانية جورجيانا كارلا ليركا، في نهائي وزن 55 كيلوغراماً.

وفي وزن 50 كيلوغراماً، حصلت التركية زيردا دمير على الميدالية الفضية بعد خسارتها في النهائي أمام منافستها الأوكرانية فكتوريا سلوبودينيوك.

كما حصلت التركية سويم أقباش على البرونزية إثر فوزها على الصربية يوفانا راديفوييفيتش في وزن 59 كيلوغراماً.