سياسة
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“لإنقاذ الوضع الإنساني“.. دعوة أممية لتمديد إيصال المساعدات إلى سوريا
أكد مارتن غريفيث، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في كلمةٍ الخميس خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول آخر التطورات السياسية والإنسانية المتعلقة بالشأن السوري ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
“لإنقاذ الوضع الإنساني“.. دعوة أممية لتمديد إيصال المساعدات إلى سوريا
مارتن غريفيث، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية / صورة: AA
30 يونيو 2023

أكد مارتن غريفيث، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

جاء ذلك في كلمة الخميس خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول آخر التطورات السياسية والإنسانية المتعلقة بالشأن السوري.

وقال غريفيث: "تمديد آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة 12 شهراً آخر أمر حيوي لتحسين الوضع الإنساني في سوريا".

وذكر أنه عاد من زيارته إلى سوريا بعد إجرائه لقاءات ثنائية، مشيراً إلى أن الشعب السوري يعاني آلاماً أكبر مما كان يتخيّل.

ولفت إلى أن العمل بالتفويض الأممي حول تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود ينتهي في 10 يوليو/تموز المقبل.

مصدر:AA
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