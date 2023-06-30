سياسة
2 دقيقة قراءة
أوروبا تتعهد بتقديم التزامات طويلة الأمد لدعم أوكرانيا وتعزيز أمنها
أعلن قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أنهم سيقدّمون التزامات طويلة الأمد لتعزيز أمن أوكرانيا في الوقت الذي حثّهم فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي على العمل لجولة جديدة من العقوبات بحق روسيا.
أوروبا تتعهد بتقديم التزامات طويلة الأمد لدعم أوكرانيا وتعزيز أمنها
الاتحاد الأوروبي / صورة: Reuters
30 يونيو 2023

أعلن قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أنهم سيقدمون التزامات طويلة الأمد لتعزيز أمن أوكرانيا، في الوقت الذي حثهم فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي على العمل لجولة جديدة من العقوبات بحق روسيا.

وخلال قمة في بروكسل، كرر القادة تنديدهم بحرب روسيا على أوكرانيا وقالوا إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء "جاهزون" للمساهمة في الالتزامات التي من شأنها أن تساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها على المدى البعيد.

وقال القادة في بيانٍ لخص نتائج القمة إنهم سيدرسون على وجه السرعة شكل تلك الالتزامات.

وأشار جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد إلى أنها يمكن أن تكون استكمالاً للدعم القائم من الاتحاد الأوروبي مثل صندوق السلام الأوروبي الذي قدّم أسلحة بمليارات اليوروهات لأوكرانيا وكذلك موّل بعثة تدريبية للقوات الأوكرانية.

وقال بوريل للصحفيين: "الدعم العسكري لأوكرانيا يتعين (أن يكون) طويل الأمد" مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يؤسس صندوقاً للدفاع الأوكراني على غرار صندوق السلام.

وأضاف بوريل: "التدريب وتحديث الجيش يجب أن يستمرا، تحتاج أوكرانيا إلى التزامنا حتى تواصل ضمان أمنها في أثناء الحرب وبعد انتهائها".

وعبّر زيلينسكي في كلمة أمام قادة الاتحاد الأوروبي عبر الإنترنت عن شكره لهم على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات على روسيا التي أقرّها الاتحاد في وقت سابق من الشهر الحالي بهدف منع مزيد من الدول والشركات التحايل على العقوبات القائمة.

وقال زيلينسكي وفقاً لنص كلمته المنشور على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية: "من المهم عدم التوقف عن فرض العقوبات".

وأشار أيضاً إلى محاولة مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة التمرّد في روسيا مطلع الأسبوع الجاري.

وقال: "كلما كانت روسيا أضعف وكان قادتها في خوف من حركات التمرّد والانتفاضات، فسيخشون مضايقتنا. ضعف روسيا سيجعل الوضع آمناً للآخرين وهزيمتها ستحل مشكلة هذه الحرب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us