أعلن قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أنهم سيقدمون التزامات طويلة الأمد لتعزيز أمن أوكرانيا، في الوقت الذي حثهم فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي على العمل لجولة جديدة من العقوبات بحق روسيا.

وخلال قمة في بروكسل، كرر القادة تنديدهم بحرب روسيا على أوكرانيا وقالوا إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء "جاهزون" للمساهمة في الالتزامات التي من شأنها أن تساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها على المدى البعيد.

وقال القادة في بيانٍ لخص نتائج القمة إنهم سيدرسون على وجه السرعة شكل تلك الالتزامات.

وأشار جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد إلى أنها يمكن أن تكون استكمالاً للدعم القائم من الاتحاد الأوروبي مثل صندوق السلام الأوروبي الذي قدّم أسلحة بمليارات اليوروهات لأوكرانيا وكذلك موّل بعثة تدريبية للقوات الأوكرانية.

وقال بوريل للصحفيين: "الدعم العسكري لأوكرانيا يتعين (أن يكون) طويل الأمد" مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يؤسس صندوقاً للدفاع الأوكراني على غرار صندوق السلام.

وأضاف بوريل: "التدريب وتحديث الجيش يجب أن يستمرا، تحتاج أوكرانيا إلى التزامنا حتى تواصل ضمان أمنها في أثناء الحرب وبعد انتهائها".

وعبّر زيلينسكي في كلمة أمام قادة الاتحاد الأوروبي عبر الإنترنت عن شكره لهم على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات على روسيا التي أقرّها الاتحاد في وقت سابق من الشهر الحالي بهدف منع مزيد من الدول والشركات التحايل على العقوبات القائمة.

وقال زيلينسكي وفقاً لنص كلمته المنشور على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية: "من المهم عدم التوقف عن فرض العقوبات".

وأشار أيضاً إلى محاولة مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة التمرّد في روسيا مطلع الأسبوع الجاري.

وقال: "كلما كانت روسيا أضعف وكان قادتها في خوف من حركات التمرّد والانتفاضات، فسيخشون مضايقتنا. ضعف روسيا سيجعل الوضع آمناً للآخرين وهزيمتها ستحل مشكلة هذه الحرب".