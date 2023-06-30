سياسة
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رغم أحاديث التهدئة مع بكين.. واشنطن تبيع تايوان ذخائر بـ440 مليون دولار
كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن بيع ذخيرة وقطع غيار عسكرية لتايوان مقابل 440 مليون دولار، هذا في الوقت الذي تحاول واشنطن وبكين تحقيق استقرار في علاقاتهما المتوترة.
رغم أحاديث التهدئة مع بكين.. واشنطن تبيع تايوان ذخائر بـ440 مليون دولار
واشنطن تبيع تايوان معدات عسكرية / صورة: AP
30 يونيو 2023

أعلنت الولايات المتحدة الخميس بيع ذخيرة وقطع غيار عسكرية لتايوان مقابل 440 مليون دولار في إطار دعمها الجزيرة ذاتية الحكم التي تطالب بها الصين.

وتأتي عملية البيع هذه في وقت تحاول واشنطن وبكين تحقيق استقرار في علاقاتهما المتوترة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في إخطار للكونغرس، بيعها ذخيرة لمدافع من عيار 30 ملم إلى تايوان مقابل 332.2 مليون دولار، وقطع غيار أسلحة وآليات عسكرية مقابل 108 ملايين.

وقالت وزارة الخارجية إن هذه المبيعات ستساعد تايوان "في الحفاظ على قدرة دفاعية ذات صدقية" لكنها "لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".

ويحقّ للكونغرس الأمريكي رفض عملية بيع الأسلحة هذه، لكنه احتمال ضعيف، في وقت يضغط معظم البرلمانيين على الولايات المتحدة لزيادة دعمها العسكري لتايوان في مواجهة الصين.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة نادرة لبكين في منتصف يونيو/حزيران، تمسك خلالها الجانبان بموقفيهما فيما يتعلق بتايوان، لكنهما أملا في الوقت نفسه الحفاظ على التواصل لمنع تحول التوترات إلى مواجهة مسلحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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