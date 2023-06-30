سياسة
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السويد.. المتطرّف الذي حرق نسخةً من المصحف ينوي تكرار فعلته
أعلن المتطرّف الذي حرق الأربعاء نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم، أنه ينوي حرق نسخة أخرى من القرآن في غضون عشرة أيام رغم التنديد الواسع.
السويد.. المتطرّف الذي حرق نسخةً من المصحف ينوي تكرار فعلته
قدّمت الشرطة السويدية شكوى ضد المنظّم بتهم أبرزها التحريض على الكراهية / صورة: AP
30 يونيو 2023

أعلن المتطرّف الذي حرق الأربعاء نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم، الخميس أنه سيحرق نسخة أخرى من القرآن في غضون عشرة أيام، رغم التنديد الواسع.

وقال سلوان موميكا، وهو من أصول عراقية ويبلغ 37 عاماً، لصحيفة "إكسبرسن" السويدية "في غضون عشرة أيام، سأحرق العلم العراقي ومصحفاً أمام السفارة العراقية في ستوكهولم".

وأضاف أنه على علم بتأثير ما أقدم عليه وتلقى "آلاف التهديدات بالقتل".

واقتحم متظاهرون مقرّ السفارة السويدية في بغداد لفترة وجيزة الخميس احتجاجاً على العمل الذي أدانته دول إسلامية كثيرة.

وكان موميكا داس وحرق الأربعاء نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم في أول أيام عيد الأضحى.

قبل ذلك، أعلنت الشرطة السماح بتنظيم "التجمع" بعد قرار قضائي اعتبر أن "المخاطر الأمنية" المرتبطة بحرق المصحف "لا تمنعه".

لكن الشرطة كشفت في وقت لاحق أنها تقدمت بشكوى ضد المنظم بتهم أبرزها التحريض على الكراهية.

سبق أن شهدت السويد ودول أوروبية أخرى حوادث مماثلة جاءت أحياناً بمبادرة من حركات اليمين المتطرّف، ما أدى إلى تظاهرات وتوترات دبلوماسية.

وأثارت تظاهرة في يناير/كانون الثاني الماضي، أُحرِقت فيها نسخة من المصحف في ستوكهولم أمام السفارة التركية غضباً في أنحاء العالم الإسلامي واحتجاجات ودعوات إلى مقاطعة المنتجات السويدية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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