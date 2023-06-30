سياسة
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"لا يزال العمل شاقاً".. بلينكن يؤكد إحراز تقدُّم بين أرمينيا وأذربيجان
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن محادثات السلام الجارية في واشنطن بين أرمينيا وأذربيجان تحرز تقدماً، مؤكداً ضرورة العمل الشاق من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.
"لا يزال العمل شاقاً".. بلينكن يؤكد إحراز تقدُّم بين أرمينيا وأذربيجان
وزير الخارجية الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي في السفارة الأمريكية في الصين / صورة: AFP
30 يونيو 2023

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس بـ"التقدم" المحرز بعد ثلاثة أيام من محادثات السلام في واشنطن بين أرمينيا وأذربيجان.

وأكد وزير الخارجية خلال الجلسة الختامية للمحادثات التي بدأت الثلاثاء في العاصمة الفيدرالية الأمريكية "أمامنا عمل شاق يجب إنجازه توصلاً إلى اتفاق نهائي".

كانت هذه الجولة الثانية من المحادثات بين البلدين برعاية الولايات المتحدة بعد جولة أولى في أوائل مايو/أيار.

كما أشاد بلينكن إلى جانب نظيريه الأرميني أرارات ميرزويان والأذربيجاني جيهون بيراموف، بـ"روح الصراحة والانفتاح" التي سادت المحادثات، قائلاً إنه يرغب في"مواصلتها" بالأسابيع المقبلة، ورغم ذلك، كانت اللهجة أكثر تحفظاً مما كانت عليه خلال الاجتماع في أوائل مايو عندما تحدث بلينكن وقتذاك عن اتفاق سلام "في متناول اليد".

واستقبل مستشار الأمن القومي جيك ساليفان الوزيرين في البيت الأبيض الأربعاء، داعياً إلى وقف التصعيد.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020 أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في “قره باغ“، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصّلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينصّ على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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