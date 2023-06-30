سياسة
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إلغاء 59 رحلة بمطار جنيف بسبب إضراب ضد سياسة الأجور الجديدة
تسبب إضراب للعاملين بمطار جنيف بإلغاء 59 رحلة صباح اليوم الجمعة بعدما قررت إدارته أن توقف مؤقتاً العمليات فيه بين الساعة الرابعة والثامنة بتوقيت غرينتش.
إلغاء 59 رحلة بمطار جنيف بسبب إضراب ضد سياسة الأجور الجديدة
إضراب في مطار جنيف يؤدي إلى إلغاء 59 رحلة  / صورة: Reuters
30 يونيو 2023

ألغي نحو ستين رحلة صباح الجمعة في مطار جنيف الدولي الذي قررت إدارته أن توقف مؤقتاً العمليات فيه بين الساعة الرابعة والثامنة بتوقيت غرينتش بسبب إضراب ينفذه الموظفون.

وجاء في تغريدة لمطار جنيف صباح الجمعة: "بسبب إضراب جزء من العاملين في مطار جنيف، قررت الإدارة وقف العمليات فيه مؤقتاً بين الساعة السادسة والعاشرة (بالتوقيت المحلي) مع إلغاء 59 رحلة مغادرة وقادمة"، مضيفاً أن "مطار جنيف يأسف جداً للوضع ويقدم اعتذاراته".

وحسب تعداد أجري الخميس، سيتأثر نحو ثمانية آلاف مسافر كانوا سيغادرون مطار جنيف بين الساعة السادسة والعاشرة بالتوقيت المحلي، وخصوصاً أن يوم الجمعة هذا يصادف بداية الإجازات الصيفية.

ويشكل مطار جنيف وهو الثاني في البلاد، مركزاً مهماً لشركة "إيزي جيت" التي تسيّر رحلات منخفضة التكلفة.

وقرر الموظفون تنفيذ الإضراب الخميس فور إعلان مجلس إدارة المطار الموافقة على سياسة أجور جديدة تلقى معارضة كبيرة في صفوف هذه الشركة العامة، وحركة الإضراب هذه قابلة للتمديد.

وهذا أول إضراب ينفذه موظفو المطار المتعاقدون بموجب أحكام القانون العام (وهم غير المتعاونين الخارجيين وهم أساسيون أيضاً في عمل المطار) منذ إقامة المطار قبل 104 سنوات حسب صحيفة "لو تان".

وخلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار، استقبل المطار نحو 6,8 مليون راكب وفق الأرقام الرسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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