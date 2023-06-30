طلبت الأمم المتحدة الجمعة من فرنسا معالجة مشكلات العنصرية والتمييز العنصري في صفوف قوات الأمن بعد ثلاثة أيام من إقدام شرطي على قتل مراهق بالرصاص.

أعاد مقتل نائل (17 عاماً) في أثناء عملية تدقيق مروري إحياء الجدل بشأن قوات الأمن والعنصرية في ضواحي فرنسا التي يقطنها أصحاب الدخل المحدود المتحدرين من مختلف العرقيات.

وقالت رافينا شمداساني الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "نشعر بالقلق حيال مقتل شخص يبلغ من العمر 17 عاماً ومتحدر من شمال إفريقيا على أيدي الشرطة في فرنسا الثلاثاء".

وتابعت: "نأخذ علماً بأنه بوشر التحقيق في عملية قتل متعمّدة مفترضة.. حان الوقت ليعالج هذا البلد بجدية مشكلات العنصرية والتمييز العنصري المتجذرة في صفوف قوات الأمن".

ومن المقرر أن يترأس الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماع أزمة لحكومته الجمعة بعد ليلة احتجاجات ثالثة أُحرقت خلالها سيارات ونهبت متاجر ووُقف مئات.

وقالت شمداساني: "نشدد أيضاً على أهمية التجمّع السلمي".

وأضافت: "ندعو السلطات على الدوام لضمان أن تحترم الشرطة لدى استخدامها القوة مبادئ المساواة والضرورة والتناسب وعدم التمييز والحذر والمساءلة، لدى تعاملها مع العناصر المسببة للعنف خلال التظاهرات".

وتابعت: "يجب التحقيق سريعاً في أي اتهامات بالاستخدام غير المتناسب للقوة".