سياسة
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وسط إنكار روسي.. أوكرانيا تعلن تقدُّم قواتها باتجاهات "الهجوم المضاد"
أعلنت أوكرانيا أن قواتها تتقدم في جميع اتجاهات الهجوم المضاد وأنها استعادت السيطرة على مجموعات من القرى في الجنوب الشرقي، بينما لم تعترف روسيا بذلك وتقول إن الجيش الأوكراني يتكبّد خسائر فادحة.
وسط إنكار روسي.. أوكرانيا تعلن تقدُّم قواتها باتجاهات "الهجوم المضاد"
أوكرانيا تعلن تقدُّم قواتها باتجاهات "الهجوم المضاد" / صورة: AA
30 يونيو 2023

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار اليوم الجمعة إن القوات الأوكرانية تتقدم في جميع اتجاهات الهجوم المضاد الذي يستهدف القوات الروسية المحتلة.

ومنذ بدء الهجوم المضاد هذا الشهر، قالت أوكرانيا إنها استعادت السيطرة على مجموعات من القرى في الجنوب الشرقي رغم أن روسيا لا تزال تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في الشرق والجنوب والجنوب الشرقي.

وصرحت ماليار للتلفزيون الأوكراني: "إذا تحدثنا عن خطوط المواجهة كلها، في الشرق والجنوب، فإننا نأخذ بزمام المبادرة الاستراتيجية ونتقدم في جميع الاتجاهات".

ولم تعترف روسيا التي بدأت غزوها الشامل في فبراير/شباط 2022، بالمكاسب الأوكرانية، وقالت إن الجيش الأوكراني يتكبد خسائر فادحة.

وأشارت ماليار إلى أن القوات الأوكرانية تتحرك "بثقة" حول مدينة باخموت الشرقية المدمرة التي تسيطر عليها القوات الروسية، وأن القتال الرئيسي يدور حول المدينة.

وأضافت أن قوات كييف في الجنوب تحقق بعض النجاح.

وقالت: "في الجنوب، نتحرك بنجاح متفاوت، توجد أيام نسيطر فيها على مسافة تزيد على كيلومتر، وأحياناً أقل من كيلومتر، وأحياناً تصل إلى كيلومترين".

وأشارت إلى أن جدوى الهجوم المضاد يجب تقييمه في ضوء "كثير من المهام العسكرية المختلفة" وليس فقط من خلال التقدم وتحرير المناطق.

وأردفت: "لذلك، تُنفّذ كل هذه المهام، والجيش وحده هو القادر على تقييم ذلك بشكل صحيح ودقيق، ووفقاً لتقديره، فإن كل شيء يسير وفقاً للخطة".

ويقول الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم المضاد يسير بوتيرة أبطأ من المطلوب، لكن كييف لن تندفع في تسريع العمليات.

وتحدث المسؤولون الأوكرانيون أيضاً عن أن "الجزء الرئيسي" للهجوم المضاد لم يبدأ بعد، وأن كييف لم ترسل بعد قواتها الاحتياطية الرئيسية للقتال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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