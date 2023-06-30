سياسة
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مصادر تركية: "التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً استثنائياً لمناقشة حرق المصحف
قالت مصادر دبلوماسية تركية إن منظمة التعاون الإسلامي (OIC) ستعقد اجتماعاً استثنائياً في جدة في 2 يوليو/تموز لمناقشة حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف التي جرت في العاصمة السويدية ستوكهولم في 28 يونيو/حزيران الجاري.
مصادر تركية: "التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً استثنائياً لمناقشة حرق المصحف
متطرف يحرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم / صورة: AA
30 يونيو 2023

أفادت مصادر دبلوماسية تركية أن منظمة التعاون الإسلامي (OIC) ستعقد اجتماعاً استثنائياً في جدة في 2 يوليو/تموز المقبل لمناقشة حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف التي جرت في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقالت المصادر إن الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية سيُعقد للمشاركة المفتوحة، وسيحضره الممثلون الدائمون لجميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

كما سيحضره كذلك الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي والتي تضم تركيا والمملكة العربية السعودية وغامبيا وباكستان وموريتانيا والكاميرون.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها ضد هذه "الأعمال الدنيئة" التي تستهدف القرآن الكريم وتوحيد موقف مشترك ضد هذا الفعل.

والأربعاء، أحرق شخص نسخة من المصحف الشريف خارج مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم، بعد حصوله على تصريح من الشرطة.

وألقى سلوان موميكا (37 عاماً) القرآن على الأرض قبل أن يحرقه ويدلي بكلمات مسيئة إلى الإسلام.

وجاءت الحادثة عقب إعلان محكمة الاستئناف السويدية منتصف يونيو/حزيران الجاري، عدم وجود مبررات لرفض مثل هذه الطلبات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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