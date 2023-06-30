أوقفت الشرطة الفرنسية، الجمعة، كريستوف غالتييه المدرب السابق لنادي باريس سان جيرمان بتهمة العنصرية والإساءة إلى الدين الإسلامي.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه جرى توقيف غالتييه ونجله على خلفية رسالة إلكترونية سربها راديو "مونتي كارلو" عبر برنامج "لافتر فوت" في أبريل/نيسان الماضي، كان المدير الرياضي لنادي نيس، جوليان فورنييه، قد أرسلها إلى الشركة المالكة للنادي في عام 2021 حيث كان غالتييه مدرباً للفريق الأول حينها.

وكشفت الرسالة المزعومة أن غالتييه كان ممتعضاً من وجود اللاعبين المسلمين وأصحاب البشرة السمراء في الفريق، وقال لفورنييه: "لا يمكن أن يكون لدينا هذا العدد من السود والمسلمين في الفريق".

وأضاف فورنييه، أن جون فوفليك، نجل غالتييه والذي يتولى مهمة إدارة أعماله، أخبره بأن والده "بنى فريقاً من الحثالة"، وعندما طلب منه التوضيح قال: "لا يوجد هنا إلا السود ونصف الفريق يكون في المسجد ظهر يوم الجمعة".

وذكر فورنييه في رسالته الإلكترونية أيضاً، أن غالتييه كان "يسعى إلى تقليل عدد اللاعبين المسلمين إلى أقصى حد ممكن، والاستغناء عن جان كلير توديبو ويوسف عطال وهشام بوداوي وأمين غويري وماريو ليمينا"، مشيراً إلى رفضه التعاقد مع التركي أوزان كاباك لأنه مسلم.

وفي رده على تلك الاتهامات، قال غالتييه في مؤتمر صحفي: "لقد صدمت بشدة من الكلمات التي نُسبت إليّ والتي نقلها البعض بطريقة غير مسؤولة والتي صدمتني في أعماق إنسانيتي"، كما أكد محامي المدرب في بيان، أن موكله "يطعن بحزم في الاتهامات الموجهة".

يذكر أن غالتييه قاد باريس سان جيرمان إلى تحقيق لقب الدوري الفرنسي في الموسم الفائت، قبل أن يرحل هذا الصيف ويجري ترشيحه لتدريب أحد الأندية السعودية، حيث تُفيد بعض التقارير إلى وجود مفاوضات مع ناديي الهلال والشباب.