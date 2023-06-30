قررت السلطات الفرنسية، الجمعة، إلغاء رحلات الحافلات والترام في عموم البلاد اعتباراً من الساعة 21.00 (ت.غ+2) على خلفية الأحداث التي اندلعت إثر مقتل شاب على يد الشرطة.

وأمر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان المحافظات بإلغاء خدمات الحافلات والترام في جميع أنحاء البلاد بعد الساعة 21:00، حسب الصحافة المحلية.

كما قررت السلطات إلغاء خدمات الحافلات والترام في منطقة إيل دو فرانس التي تضم العاصمة باريس بعد الساعة 21.00 من كل مساء حتى إشعار آخر، وذلك بعد تعليقها لمدة يوم.

وفي مدينة ليون، سيجري إلغاء خدمات الترام والحافلات اعتباراً من الساعة 20:00، بينما سيجري إيقاف جميع خدمات النقل العام في مرسيليا اعتباراً من الساعة 19:00.

وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، "بالاستغلال غير المقبول" لمقتل الشاب نائل (17 عاماً) على يد الشرطة بالعاصمة باريس.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع أزمة لحكومته، أعلن ماكرون نشر تعزيزات إضافية للسيطرة على الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، حسب موقع فرانس "24" المحلي.

وكان مكتب الادعاء العام الفرنسي قد أفاد بأن الشاب كان يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر الثلاثاء، عندما أوقفته دورية للشرطة.

وأظهر مقطع مصور انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلَي شرطة وهما يحاولان إيقاف السيارة قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها، ما أسفر عن مقتل الشاب.