سياسة
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حراك دبلوماسي مستمر.. أردوغان يواصل نشاطه خلال عطلة عيد الأضحى
تبادل الرئيس أردوغان التهاني بعيد الأضحى مع عدد من القادة خلال عطلة العيد التي بدأت 24 يونيو/حزيران، كما تبادل معهم الآراء حول قضايا إقليمية ودولية.
حراك دبلوماسي مستمر.. أردوغان يواصل نشاطه خلال عطلة عيد الأضحى
أردوغان يواصل حراكه الدبلوماسي خلال العيد / صورة: AA
30 يونيو 2023

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حراكه الدبلوماسي خلال عيد الأضحى، عبر اتصالات هاتفية مع قادة دول أخرى، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وحسب معطيات نشرتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أجرى أردوغان اتصالات هاتفية مع رؤساء جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، وفلسطين محمود عباس، وروسيا فلاديمير بوتين، وأوكرانيا فولوديمير زيلينسكي.

وأجرى الرئيس أردوغان أيضاً اتصالات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورؤساء الإمارات محمد بن زايد آل نهيان وأذربيجان إلهام علييف، والجزائر عبد المجيد تبون، والصومالي حسن شيخ محمود، والكازخستاني قاسم جومرت توكاييف، والأوزربكستاني شوكت مرضاييف، والإيراني إبراهيم رئيسي.

كما أجرى اتصالات مع رؤساء وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وباكستان شهباز شريف، واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأجرى أردوغان اتصالات هاتفية مع مستشار ألمانيا أولف شولتز، ورئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، وسلطان عمان هيثم بن طارق، وأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ.

وتبادل أردوغان خلال الاتصالات الهاتفية التهاني مع القادة بمناسبة عيد الأضحى، وبحث معهم العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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