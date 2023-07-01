سياسة
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وزير الصحة السعودي: موسم الحج ناجح وبلا أوبئة
أعلن وزير الصحة السعودي فهد بن عبد الرحمن الجلاجل نجاح موسم الحج للعام الحالي وخلوّه من الأوبئة، في أول موسم دون قيود منذ جائحة كورونا.
وزير الصحة السعودي: موسم الحج ناجح وبلا أوبئة
خلا موسم الحج هذا العام من الأوبئة والتفشيات حسب إعلان وزير الصحة السعودي./ صورة: Reuters
1 يوليو 2023

أعلنت السعودية، مساء الجمعة، نجاح موسم الحج صحياً، وخلوّه من أي أوبئة.

جاء ذلك حسب إعلان وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، مع إتمام الحُجّاج مناسك الحج وبدء مغادرتهم.

وأكد الوزير السعودي "نجاح الخطط الصحية لموسم الحج لهذا العام 1444هـ، وخلوّه من أي تفشيات أو مهددات على الصحة العامة".

وأشار إلى "ما شهده هذا الموسم من عودة لأعداد الحجيج لما كانت عليه قبل الجائحة".

والاثنين الماضي، بدأ أول أيام الحج الستة.

والثلاثاء أعلنت السعودية أن إجمالي عدد حُجّاج هذا العام سجَّل أكثر من 1.8 مليون حاج، بينهم أكثر من 184 ألفاً من الداخل، من أكثر من 150 دولة.

ويُعَدّ موسم 2023 أول حج يشهد عودة كاملة للحُجّاج منذ جائحة كورونا.

وبلغ عدد الحُجّاج خلال الموسم الماضي 899 ألفاً و353، فيما اقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفاً فقط من داخل المملكة، وشهد موسم عام 2020 نحو 10 آلاف من داخل السعودية فقط، مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من كل أرجاء العالم.

مصدر:AA
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