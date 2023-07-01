سياسة
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تركيا تطالب مواطنيها بتوخي الحذر في فرنسا من أعمال العنف المنتشرة
طالبت السفارة التركية في باريس المواطنين الأتراك المقيمين في فرنسا أو زائريها بتوخي الحذر من أعمال العنف المنتشرة في البلاد احتجاجاً على قتل الشرطة شاباً بالرصاص.
تركيا تطالب مواطنيها بتوخي الحذر في فرنسا من أعمال العنف المنتشرة
السفارة التركية في باريس. / صورة: AA
1 يوليو 2023

طلبت السفارة التركية في باريس من مواطنيها المقيمين في فرنسا أو أولئك الذين سيسافرون إليها توخي الحذر من أعمال العنف المنتشرة في أنحاء البلاد.

جاء ذلك في بيان للسفارة الجمعة حول الاحتجاجات التي رافقتها أحداث عنف وشغب في فرنسا إثر مقتل السائق الشاب "نائل" برصاص الشرطة.

ولفتت السفارة إلى تعطل خدمات وسائل النقل والخدمات العامة المختلفة بسبب المظاهرات الاحتجاجية ذات المشاركة الواسعة في عموم البلاد، ووقوع أعمال عنف ألحقت أضراراً بالمباني العامة والممتلكات الخاصة والبنية التحتية.

وأردفت: "بالنظر إلى الأحداث المذكورة، يجب على مواطنينا في فرنسا وخصوصاً في باريس، أو مواطنينا الذين سيسافرون إلى فرنسا، التحلي بأقصى قدر من اليقظة والابتعاد عن أماكن التظاهر المحتملة".

وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، "بالاستغلال غير المقبول" لمقتل الشاب نائل (17 عامًا) على يد الشرطة بالعاصمة باريس.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع أزمة لحكومته، أعلن ماكرون نشر تعزيزات إضافية للسيطرة على الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، حسب موقع فرانس 24 المحلي.

وكان مكتب الادعاء العام الفرنسي أفاد بأن الشاب كان يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر الثلاثاء، عندما وقفته دورية للشرطة.

وأظهر مقطع مصور، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، رَجُلَي شرطة وهما يحاولان وقف السيارة قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها، ما أسفر عن مقتل الشاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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