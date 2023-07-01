سياسة
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مسؤول أمريكي: مدير CIA زار أوكرانيا سراً قبل تمرد مجموعة فاغنر في روسيا
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمريكي قوله إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) وليام برنز زار مؤخراً أوكرانيا سراً، وأعاد تأكيد "التزام الولايات المتحدة تشارك معلومات استخباراتية لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها".
مسؤول أمريكي: مدير CIA زار أوكرانيا سراً قبل تمرد مجموعة فاغنر في روسيا
أعاد برنز خلال زيارته تأكيد "التزام الولايات المتحدة تشارك معلومات استخباراتية لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها". / صورة: AP
1 يوليو 2023

أجرى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) وليام برنز مؤخراً زيارة لأوكرانيا، حيث التقى نظراءه في أجهزة الاستخبارات والرئيس فولوديمير زيلينسكي، حسب ما أكد مسؤول أمريكي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأتت الزيارة التي لم يُكشف عنها في حينه فيما باشر الجيش الأوكراني هجوماً مضاداً في شرق البلاد وجنوبها ضد القوات الروسية في فترة سابقة من يونيو/حزيران بعد ترقب دام أسابيع.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن برنز أعاد خلال زيارته تأكيد "التزام الولايات المتحدة تشارك معلومات استخباراتية لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها في وجه العدوان الروسي".

وذكرت صحيفة واشنطن بوست التي كانت أول من كشف عن الزيارة أن المسؤولين الأوكرانيين عرضوا خططهم لاستعادة مناطق سيطر عليها الروس وبدء مفاوضات وقف إطلاق نار بحلول نهاية السنة الحالية.

وأضاف المسؤول أن برنز "توجَّه إلى أوكرانيا على ما درج على القيام به بانتظام منذ بدء العدوان الروسي الأخير قبل أكثر من سنة". وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة جرت في يونيو/حزيران.

وأتت الزيارة قبل تمرد مجموعة فاغنر المسلحة الذي استمر 24 ساعة في روسيا، حسب ما أوضح المسؤول.

وسعت الولايات المتحدة لتوضح لروسيا أنها لم تلعب أي دور في تمرد قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، في حين ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية أن برنز اتصل برئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين بعد التمرد ليؤكد أن واشنطن غير ضالعة فيه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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