صرح رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش بأن 92 ألفاً و 500 مواطن تركي، بمن فيهم العاملون في الأراضي المقدسة، أدوا مناسك الحج العام الجاري.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، السبت، بمركز إدارة الحج التابع للشؤون الدينية التركي في مكة المكرمة.

وأشار أرباش إلى أن عدد الحُجّاج الأتراك هذا العام في موسم الحج كان الأعلى منذ نحو 30 عاماً.

وأوضح : "وقفنا على جبل عرفات مع 92 ألفاً 500 مواطن تركي، وفي العام الماضي كان عددنا 37 ألفاً و770، أما في السنوات السابقة فكان عدد الحُجّاج الأتراك دائمًا أقل من 80 ألفاً".

وأضاف :"أوكل إلينا شعبنا 745 ألفاً و535 سهماً لأجل نحر الأضاحي هذا العام، حيث سنوزع لحوم الأضاحي على 35 مليون شخص داخل تركيا وخارجها".

والثلاثاء أعلنت السعودية أن إجمالي عدد حُجّاج هذا العام سجَّل أكثر من 1.8 مليون حاج، بينهم أكثر من 184 ألفاً من الداخل، من أكثر من 150 دولة.

ويُعَدّ موسم 2023 أول حج يشهد عودة كاملة للحُجّاج منذ جائحة كورونا.

وبلغ عدد الحُجّاج خلال الموسم الماضي 899 ألفاً و353، فيما اقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفاً فقط من داخل المملكة، وشهد موسم عام 2020 نحو 10 آلاف من داخل السعودية فقط، مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من كل أرجاء العالم.