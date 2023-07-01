خلُص تقرير رسمي أمريكي إلى أنّ المسؤولين عن عمليات الإجلاء الجماعية من أفغانستان في صيف 2021 واجهوا عراقيل بسبب عدم وجود إدارة مركزية للأزمة، والغموض الذي اعترى مسألة اتخاذ القرار، والرسائل العلنية المُلتبسة التي صدرت عن واشنطن آنذاك.

وانتهى العمل على هذا التقرير الداخلي لوزارة الخارجية الأميركية قبل أكثر من عام، لكنه نُشر الجمعة عشية عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الولايات المتحدة بمناسبة العيد الوطني في الرابع من يوليو/تموز.

ودعا التقرير إلى إجراء إصلاحات تشمل تعيين مسؤول واحد فقط في أي أزمة مستقبلية، وفصل التخطيط للإجراءات الطارئة عن الاعتبارات السياسية.

وأضاف التقرير أنّ "التغييرات المستمرة في التوجيهات، والرسالة التي بُعِث بها من واشنطن (...) زادت الارتباك".

وذكر التقرير أنّ إدارة بايدن ورثت تأخيراً في ملفات طلبات التأشيرات التي تراكمت خلال إدارة دونالد ترامب.

وكانت الاستخبارات الأمريكية تعتقد أنّ الحكومة الأفغانية الموالية للغرب قادرة على الاحتفاظ بالسيطرة على كابُل لمدة "أسابيع أو حتّى أشهر".

واقترح التقرير أن توضع برامج للإجلاء بشكل روتيني، في حين تحدّثت تقارير صحفية في الآونة الأخيرة عن استعدادات أمريكيّة في حال اندلاع أزمة في تايوان.

من جهته كشف مسؤول أمريكي كبير تحدّث شريطة عدم كشف اسمه أنّ أجزاء من التقرير بقيت سرّية لأسباب أمنيّة.

وأشار إلى أنّ وزارة الخارجيّة اتّبعت بالفعل توصيات واردة في التقرير، لا سيّما من خلال تحديد أشخاص قد يُكلَّفون الاستجابة لأزمات مستقبلية.