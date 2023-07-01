توافدت أعداد كبيرة من الزوار على منطقة باموق قلعة الشهيرة بـ"الجَنَّة البيضاء" في ولاية دنيزلي غربي تركيا خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأفادت الأناضول بأن تدفق الزوار الأجانب والمحليين يتواصل بكثافة إلى باموق قلعة التي تُعَدّ واحدة من أهم المناطق السياحية في البلاد.

وفي حديثها للأناضول، قالت جاغلا سيد إنها جاءت من العاصمة أنقرة لزيارة باموق قلعة لأول مرة، معربة عن إعجابها الكبير بها.

بدورها، قالت أفريم بولوط إنها قدمت مع أسرتها من ولاية قونية لرؤية "الجَنَّة البيضاء" بناءً على توصيات أصدقائها.

وأعربت عن إعجابها بالجمال الطبيعي للمنطقة، مضيفة: "المكان جميل جداً، أنصح الجميع بالمجيء إلى هنا، وآمل أن آتي إلى هنا مرة أخرى".

وتشتهر باموق قلعة بصخورها الكلسية البيضاء التي تشبه القطن، ومنها يأتي اسم المنطقة، أي القلعة القطنية. ويستمتع السائحون المحليون والأجانب القادمون إليها بجمال الطبيعة الرائع ومشاهدة مدنها الأثرية.

وتُعَدّ المواقع الأثرية في باموق قلعة من ضمن أكثر الأماكن الأثرية استقبالاً للسياح في تركيا، وتوصف المنطقة بـ"الجَنَّة البيضاء".