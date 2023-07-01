قالت وزارة الدفاع اليابانية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إنها رصدت سفينتين للبحرية الروسية في المياه بالقرب من تايوان وجزيرة أوكيناوا اليابانية في الأيام الأربعة الماضية، وذلك في أعقاب إعلان مماثل من تايوان قبل أيام.

وكانت وزارة الدفاع التايوانية قالت يوم الثلاثاء إنها رصدت فرقاطتين روسيتين قبالة ساحلها الشرقي وأرسلت طائرات وسفناً للمراقبة.

وقالت الحكومة اليابانية الشهر الماضي إن تكرار النشاط العسكري الروسي بالقرب من الأراضي اليابانية بما يشمل التدريبات المشتركة مع القوات الصينية يمثل "قلقاً بالغاً" على الأمن القومي الياباني.

وانضمت اليابان وتايوان إلى الولايات المتحدة وحلفائها في فرض عقوبات واسعة النطق على روسيا بعد هجومها على أوكرانيا العام الماضي.