1 يوليو 2023
قالت وزارة الدفاع اليابانية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إنها رصدت سفينتين للبحرية الروسية في المياه بالقرب من تايوان وجزيرة أوكيناوا اليابانية في الأيام الأربعة الماضية، وذلك في أعقاب إعلان مماثل من تايوان قبل أيام.
وكانت وزارة الدفاع التايوانية قالت يوم الثلاثاء إنها رصدت فرقاطتين روسيتين قبالة ساحلها الشرقي وأرسلت طائرات وسفناً للمراقبة.
وقالت الحكومة اليابانية الشهر الماضي إن تكرار النشاط العسكري الروسي بالقرب من الأراضي اليابانية بما يشمل التدريبات المشتركة مع القوات الصينية يمثل "قلقاً بالغاً" على الأمن القومي الياباني.
وانضمت اليابان وتايوان إلى الولايات المتحدة وحلفائها في فرض عقوبات واسعة النطق على روسيا بعد هجومها على أوكرانيا العام الماضي.