قالت الشرطة ومسؤولون إنّ حافلة تحطمت واشتعلت فيها النيران في ولاية مهاراشترا بغرب الهند، مما أسفر عن مصرع 25 شخصاً على الأقل في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأفادت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه إن آي) بأن "الحافلة كانت في طريقها من ناجبور إلى بونه عندما تعرضت في نحو الساعة 1:35 صباحاً لحادث على طريق سامرودهي ماهامارج السريع، وبعد ذلك اشتعلت النيران في خزان الديزل بالحافلة".

وأضافت: "غالبية الوَفَيَات ناتجة عن الحريق".

وكتب ديفيندرا فادنافيس نائب رئيس وزراء ولاية مهاراشترا في تغريدة على تويتر أن 25 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب ثمانية.

وعبر رئيس وزراء الولاية إكناث شيندي ورئيس وزراء البلاد ناريندرا مودي، في تغريدات منفصلة، عن أسفهما لوقوع الحادث، وقالا إنهما سيدعمان أسرة كل ضحية بما يصل إلى 700 ألف روبية هندية (8500 دولار).

تكثر الحوادث على شبكة الطرق الواسعة في الهند، التي تفتقر إلى الصيانة الكافية والمعروفة بخطورتها.

وجاء في تقرير للبنك الدولي نشر في 2021 أن 11% من إجمالي ضحايا الحوادث المرورية في العالم يسقطون على طرقات الهند، في حين لا يضم هذا البلد سوى 1% من كل المركبات في العالم.

ويسجل سنوياً 150 ألف حادث مروري يسقط فيه قتلى في الهند وفق تقديرات أوردها التقرير، ما يؤدي إلى مقتل شخص كل أربع دقائق.