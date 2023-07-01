سياسة
1 دقيقة قراءة
هاكان فيدان يبحث مع نظيره السعودي تحضيرات اجتماع "التعاون الإسلامي"
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان تحضيرات الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، المزمع عقده غداً الأحد في مدينة جدة السعودية.
هاكان فيدان يبحث مع نظيره السعودي تحضيرات اجتماع "التعاون الإسلامي"
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يبحث مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان تحضيرات الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي / Others
1 يوليو 2023

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان تحضيرات الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، المزمع عقده غداً الأحد في مدينة جدة السعودية.

جاء ذلك في اتصال هاتفيّ السبت، حسب معلومات حصلت عليها الأناضول من وزارة الخارجية التركية.

وجرى خلال الاتصال مناقشة التحضيرات للاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، غداً في جدة، بشأن إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد في أول أيام عيد الأضحى.

كما ناقش الجانبان قضايا مكافحة معاداة الإسلام والتعاون في القضايا الإقليمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us