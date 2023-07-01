بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان تحضيرات الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، المزمع عقده غداً الأحد في مدينة جدة السعودية.

جاء ذلك في اتصال هاتفيّ السبت، حسب معلومات حصلت عليها الأناضول من وزارة الخارجية التركية.

وجرى خلال الاتصال مناقشة التحضيرات للاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، غداً في جدة، بشأن إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد في أول أيام عيد الأضحى.

كما ناقش الجانبان قضايا مكافحة معاداة الإسلام والتعاون في القضايا الإقليمية.