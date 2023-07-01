تولَّت تركيا، السبت، رئاسة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسوَد لمدة 6 أشهُر.

وأوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان أن المنظمة تأسست في إسطنبول عام 1992 بمبادرة تركية، وتقع أمانتها الدولية الدائمة في المدينة ذاتها.

وأكدت أن المنظمة تُعَدّ منبر التعاون الإقليمي الأكثر شمولاً لـ13 دولة عضواً في الحوض الواسع للبحر الأسوَد.

وأشار البيان إلى أن الأهداف التأسيسية للمنظمة، المتمثلة في ضمان السلام والاستقرار والازدهار في منطقة البحر الأسوَد وتعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار، تُعَدّ اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى في مواجهة التحديات في المنطقة.

وعبر حسابها على تويتر، قالت الوزارة: "في الذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا، نتولى رئاسة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسوَد، وجاهزون لرئاسة نشطة تساهم في السلام والاستقرار والازدهار، مما أصبح أكثر أهمية اليوم في الحوض الواسع للبحر الأسوَد".

وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسوَد عام 1992 باقتراح تركيّ، وتضم 13 دولة، بينها روسيا وأذربيجان وأوكرانيا.