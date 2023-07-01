سياسة
2 دقيقة قراءة
لمدة 6 أشهُر.. تركيا تترأس منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسوَد
تولَّت تركيا رئاسة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسوَد لمدة 6 أشهُر، وقالت وزارة الخارجية إنَّ المنظمة تأسست في إسطنبول عام 1992 بمبادرة تركية، وتقع أمانتها الدولية الدائمة في المدينة ذاتها.
لمدة 6 أشهُر.. تركيا تترأس منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسوَد
الخارجية التركية: المنظمة تأسست في إسطنبول عام 1992 بمبادرة تركية، وتقع أمانتها الدولية الدائمة في المدينة ذاتها. / صورة: AA
1 يوليو 2023

تولَّت تركيا، السبت، رئاسة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسوَد لمدة 6 أشهُر.

وأوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان أن المنظمة تأسست في إسطنبول عام 1992 بمبادرة تركية، وتقع أمانتها الدولية الدائمة في المدينة ذاتها.

وأكدت أن المنظمة تُعَدّ منبر التعاون الإقليمي الأكثر شمولاً لـ13 دولة عضواً في الحوض الواسع للبحر الأسوَد.

وأشار البيان إلى أن الأهداف التأسيسية للمنظمة، المتمثلة في ضمان السلام والاستقرار والازدهار في منطقة البحر الأسوَد وتعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار، تُعَدّ اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى في مواجهة التحديات في المنطقة.

وعبر حسابها على تويتر، قالت الوزارة: "في الذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا، نتولى رئاسة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسوَد، وجاهزون لرئاسة نشطة تساهم في السلام والاستقرار والازدهار، مما أصبح أكثر أهمية اليوم في الحوض الواسع للبحر الأسوَد".

وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسوَد عام 1992 باقتراح تركيّ، وتضم 13 دولة، بينها روسيا وأذربيجان وأوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us