أعلنت السعودية، السبت، بدء إجراءات أول تنظيم مبكر للحج في تاريخ المملكة، على أن يبدأ مع موسم عام 2024، مشيرةً إلى أنها سلمت وثائق بشأن ذلك للدول المعنية.

جاء ذلك في كلمة لوزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، في مؤتمر صحفي خلال حفل ختامي لموسم حج هذا العام اعتادت الوزارة أن تنظمه مع إتمام المناسك كل عام.

ووفق المؤتمر الصحفي الذي نقلته الوزارة عبر صفحتها على "تويتر"، قال الربيعة: "لأول مرة في تاريخ الوزارة أعلن اليوم عن تسليم وثيقة الترتيبات الأولية للحج القادم لمكاتب شؤون الحج من أجل تمكين الاستعداد المبكر".

وأوضح أن "الهدف أن نضمن الاستعدادات المبكرة من الجميع حتى نقدم خدمة متميزة وأفضل لضيوف الرحمن".

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية عبر حسابها على "تويتر"، إن وثيقة الأولويات "تطبَّق لأول مرة في تاريخها وتاريخ تنظيم الحج"، وتتضمن مخططاً زمنياً للموسم المقبل.

والجمعة، سُلمت الوثيقة لمكاتب الدول وأُعلنت حصص الحجاج، فيما تبدأ في 16 سبتمبر/أيلول المقبل الاجتماعات بشأن الموسم الجديد، على أن تنتهي وتتاح باقات الخدمة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفق الوثيقة التي نشرتها الوزارة، واطّلعت عليها "الأناضول".

وحسب الوثيقة ذاتها، من المقرر أن يُنتهى في 25 فبراير/شباط 2024 من تعاقدات السكن والمشاعر، والدولة التي ستنهي تعاقداتها مبكراً ستكون لها الأولوية في اختيار الأماكن المناسبة لها في المشاعر.

وسيُبدأ بإصدار التأشيرات من 1 مارس/آذار 2024، ويُغلق في 29 أبريل/نيسان الذي يليه، على أن يكون بدء وصول الحجاج إلى المملكة بتاريخ 9 مايو/أيار 2024.

والسبت، اختُتم موسم الحج لهذا العام، عقب 6 أيام من انطلاقه، السبت الماضي.

والثلاثاء، أعلنت السعودية أن إجمالي عدد حجاج هذا العام سجل أكثر من 1.8 مليون حاج بينهم أكثر من 184 ألفاً من الداخل، من أكثر من 150 دولة.

ويعد موسم 2023 أول حج يشهد عودة كاملة للحجاج منذ جائحة كورونا.

وبلغ عدد الحجاج خلال الموسم الماضي 899 ألفاً و353، فيما اقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفاً فقط من داخل المملكة، وشهد موسم عام 2020 نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنةً بنحو 2.5 مليون في 2019 من جميع أرجاء العالم.