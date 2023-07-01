سياسة
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"بأسلحة عالية الدقة".. روسيا تعلن تدمير مواقع القيادة الأوكرانية في دونيتسك
أعلنت "الدفاع الروسية"، السبت، توجيه ضربة لمواقع القيادة الأوكرانية العملياتية والتكتيكية لـ"مجموعة دونيتسك". وجاء في البيان أن القوات الروسية صدّت في محور دونيتسك 15 هجوماً أوكرانيّاً، وبلغت خسائرها أكثر من 265 جندياً أوكرانيّاً.
"بأسلحة عالية الدقة".. روسيا تعلن تدمير مواقع القيادة الأوكرانية في دونيتسك
أوضح بيان "الدفاع الروسية" أنه جرى تدمير مدفعين من طراز "Msta-B" ومدفع "D-20" كما دُمِّر مستودع ذخيرة للواء الآلي 54 الأوكراني / صورة: AP
1 يوليو 2023

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، توجيه ضربة إلى مواقع القيادة الأوكرانية العملياتية والتكتيكية لـ"مجموعة دونيتسك".

وقالت الوزارة في بيان إن "القوات الروسية دمرت بأسلحة بَحرية وبَريّة عالية الدقة، مواقع قيادة مجموعة دونيتسك العملياتية والتكتيكية الأوكرانية".

وأضاف البيان أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، واصلت القوات الأوكرانية شن محاولاتها الهجومية الفاشلة في محاور دونيتسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك"، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم.

وجاء في البيان أن القوات الروسية صدت في محور دونيتسك 15 هجوماً أوكرانيّاً، وبلغت خسائرها أكثر من 265 جندياً أوكرانيّاً.

وأوضح أنه جرى تدمير مدفعين من طراز "Msta-B" ومدفع "D-20"، كما دُمِّر مستودع ذخيرة للواء الآلي 54 الأوكراني.

وفي 8 يونيو/حزيران، بدأت أوكرانيا هجوماً مضاداً لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، بالاستفادة من الدعم العسكري المقدم من الدول الغربية.

كانت روسيا قد أطلقت في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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