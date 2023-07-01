سياسة
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بتكلفة 1.4 مليار دولار.. التلسكوب "يوكليد" يستعد لاستكشاف "الكون المظلم"
من المقرر إطلاق التلسكوب الأوروبي "يوكليد" على صاروخ "سبيس إكس فالكون 9" من فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية، بتكلفة 1.4 مليار دولار في مهمة ستستمر 6 سنوات على الأقل، وتهدف إلى تسليط الضوء على الفيزياء الفلكية وربما فهم طبيعة الجاذبية نفسها.
بتكلفة 1.4 مليار دولار.. التلسكوب "يوكليد" يستعد لاستكشاف "الكون المظلم"
التلسكوب "يوكليد" الأوروبي يستعد للانطلاق لاستكشاف "الكون المظلم" / صورة: Reuters
1 يوليو 2023

يستعد صاروخ تابع لشركة "سبيس إكس" للانطلاق من ولاية فلوريدا، اليوم (السبت)، حاملاً تلسكوباً مدارياً سيلقي الضوء على ظاهرتين كونيتين غامضتين تُعرفان باسم الطاقة المظلمة والمادة المظلمة، وهما قوى غير مرئية يقول العلماء إنها تمثل 95 في المئة من الكون المعروف.

والتلسكوب، الذي أُطلق عليه اسم "يوكليد"، تابع لوكالة الفضاء الأوروبية وموجود داخل حجرة الشحن الخاصة بصاروخ "فالكون 9" المقرر إطلاقه في نحو الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش من محطة "كيب كنافيرال".

ومن المتوقع أن تسلط المهمة، التي تبلغ تكلفتها 1.4 مليار دولار وتستمر 6 سنوات على الأقل، الضوء على الفيزياء الفلكية وربما فهم طبيعة الجاذبية نفسها.

وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سينفصل "يوكليد" عن الصاروخ بعد فترة وجيزة من إطلاقه إلى الفضاء ليمضي التلسكوب في رحلة مدتها شهر إلى وجهته في مدار شمسي على بُعد نحو 1.6 مليون كيلومتر من الأرض، وهو موقع تكون فيه الجاذبية بين الأرض والشمس مستقرة.

ومن هناك، سيستكشف "يوكليد" تطور ما يشير إليه علماء الفيزياء الفلكية على أنه "الكون المظلم" باستخدام تلسكوب ذي زاوية واسعة لمسح المجرات على بُعد 10 مليارات سنة ضوئية من الأرض عبر مساحة هائلة من السماء.

وتركز المهمة على عنصرين أساسيين في الكون المظلم. أحدهما هي المادة المظلمة، وهي مواد كونية غير مرئية لكنها مؤثرة من الناحية النظرية ويُعتقد أنها تعطي الكون شكله وبنيته.

والآخر هي الطاقة المظلمة، وهي قوة غامضة يُعتقد أنها ستفسر سبب سرعة توسع الكون منذ فترة طويلة، وهو أمر توصل إليه العلماء في التسعينيات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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