قدمت وزارة الحج والعمرة السعودية جائزة لرئاسة الشؤون الدينية في تركيا تكريماً لجهودها وتميزها في خدمة ضيوف الرحمن.

وذكرت رئاسة الشؤون الدينية في بيان (السبت)، أن رئيسها البروفيسور علي أرباش، شارك في حفل تقديم جائزة "لبيتم" للتميز في الخدمات المقدمة للحجاج عام 2023.

وشارك أكثر من 100 دولة في حفل التكريم الذي أُقيم في مقر وزارة الحج والعمرة السعودية.

وحصلت رئاسة الشؤون الدينية في تركيا على المركز الأول بين 30 دولة ضمن فئة مكاتب شؤون الحج الحاصلة على أعلى نسبة للمبادرات النوعية المقدمة لضيوف الرحمن لموسم حج عام 1444هـ.

وكُرِّم أرباش من وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة.

وشارك في الحفل إلى جانب أرباش، نائبه سليم أرغون، والمدير العام لخدمات الحج والعمرة رمزي بيرجان، والملحق الديني في مكة أحمد أوغوز.