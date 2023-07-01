سياسة
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فرنسا.. الاحتجاجات تؤجل زيارة ماكرون لألمانيا
أجّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارة لألمانيا كانت مقررة غداً (الأحد)، بسبب استمرار الاحتجاجات في بلاده، دون تحديد موعد جديد، حسب مكتب الرئيس الألماني.
فرنسا.. الاحتجاجات تؤجل زيارة ماكرون لألمانيا
  ماكرون يؤجّل زيارته لألمانيا بسبب الاحتجاجات في فرنسا  / صورة: AFP
1 يوليو 2023

أجّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، زيارة إلى ألمانيا بسبب استمرار الاحتجاجات في بلاده.

وأعلن مكتب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أن الزيارة كانت مقررة غداً (الأحد) حتى الثلاثاء، مضيفاً أنه أُجّلت دون تحديد موعد جديد.

وتتواصل لليوم الرابع احتجاجات عنيفة في فرنسا اندلعت عقب مقتل الشاب نائل (17 عاماً) على يد الشرطة.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم، إصابة 79 عنصراً من الشرطة والدرك، وتوقيف 1311 شخصاً في الاحتجاجات التي وقعت ليلة أمس.

وشهدت الليلة الماضية إحراق 1350 سيارة، وإضرام النار أو الإضرار بـ234 مبنى، فضلًا عن محاولة إشعال نيران في ألفين و560 نقطة في أماكن عامة، وتعرُّض 41 مخفراً على الأقل لاعتداءات.

كان مكتب الادعاء العام الفرنسي قد أفاد بأن الشاب كان يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر (الثلاثاء)، عندما أوقفته دورية للشرطة.

وأظهر مقطع مصور انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلَي شرطة وهما يحاولان إيقاف السيارة قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها، ما أسفر عن مقتل الشاب.

ويواجه الشرطي تحقيقاً رسمياً في جريمة القتل العمد، وقد وُضع رهن الاعتقال الأوّلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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