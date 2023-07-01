امتلأت ساحة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة غربي السعودية، السبت، بحشود ضخمة من الطائفين في آخر ساعة من إتمام مناسك الحج خلال أداء طواف الوداع.

وشهد اليوم الأخير في مناسك الحج التي انطلقت الاثنين الماضي، حشوداً كبيرة من الطائفين حول الكعبة بنهاية ثالث أيام التشريق.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية عبر حسابها الموثق على "تويتر": "في ثالث أيام التشريق، الحجاج يؤدون طواف الوداع بعد الانتهاء من أداء مناسكهم وسط مشاعر إيمانية".

وأضافت: "في آخر ساعة من ثالث أيام التشريق امتلاء صحن الطواف كاملاً بعد انتهاء الحجاج من مناسكهم".

وعقب 6 أيام من انطلاقه الاثنين الماضي، اختُتم موسم الحج لهذا العام، السبت، "بنجاح" مع خلوّه من أي "مهدِّدات صحية"، وسط تهانٍ محلية وعربية واسعة للمملكة.

ويفضل حجاج بعد أدائهم الركن الخامس من الحج، الذهاب إلى المدينة المنورة للإقامة أياماً عدة وزيارة مسجد الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وهناك مجموعات أتمّت هذه الزيارة قبل بدء المناسك، وبالتالي تغادر المملكة تباعاً.

والثلاثاء، أعلنت السعودية أن إجمالي عدد حجاج هذا العام تجاوز 1.8 مليون حاج من أكثر من 150 دولة.

ويعد موسم 2023 أول حج يشهد عودة كاملة للحجاج منذ جائحة كورونا.

وبلغ عدد الحجاج خلال الموسم الماضي 899 ألفاً و353، فيما اقتصر موسم 2021 على مشاركة 60 ألفاً فقط من داخل المملكة، وشهد موسم عام 2020 نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنةً بنحو 2.5 مليون في 2019 من جميع أرجاء العالم.