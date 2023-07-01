اعتذر ملك هولندا فيليم ألكسندر، السبت، عن دور بلاده في العبودية خلال الحقبة الاستعمارية وآثارها المستمرة.

وقال ألكسندر في مناسبة رسمية بمناسبة مرور 150 عاماً على انتهاء العبودية في المستعمرات الهولندية: "اليوم أقف هنا أمامكم بصفتي ملككم وجزءاً من الحكومة. اليوم أنا أعتذر شخصياً".

وأضاف: "أشعر بثقل الكلمات في قلبي وروحي".

وطالب العاهل الهولندي بالصفح عن "الإخفاق الواضح في مواجهة هذه الجريمة ضد الإنسانية".

ويأتي الاعتذار جزءاً من محاسبة أوسع من تاريخ الغرب الاستعماري، حفّزتها حركة "حياة السود مهمة (بلاك لايفز ماتر Black Lives Matter)" خلال السنوات الأخيرة.

كانت العبودية قد أُلغيت في سورينام والمستعمرات الهولندية وفي البحر الكاريبي مطلع يوليو/تموز 1863، ولكن معظم العمال من العبيد أُجبروا على مواصلة العمل في المزارع عشر سنوات إضافية، حسب "أسوشييتد برس".