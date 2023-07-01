سياسة
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مطالباً بالصفح عمّا سبق.. ملك هولندا يعتذر عن دور بلاده في العبودية
اعتذر ملك هولندا فيليم ألكسندر، السبت، عن دور بلاده في العبودية خلال الحقبة الاستعمارية وآثارها المستمرة. وطالب العاهل الهولندي بالصفح عن "الإخفاق الواضح في مواجهة هذه الجريمة ضد الإنسانية".
مطالباً بالصفح عمّا سبق.. ملك هولندا يعتذر عن دور بلاده في العبودية
يأتي الاعتذار جزءاً من محاسبة أوسع من تاريخ الغرب الاستعماري، حفزتها حركة "حياة السود مهمة (بلاك لايفز ماتر Black Lives Matter)" خلال السنوات الأخيرة / صورة: Reuters
1 يوليو 2023

اعتذر ملك هولندا فيليم ألكسندر، السبت، عن دور بلاده في العبودية خلال الحقبة الاستعمارية وآثارها المستمرة.

وقال ألكسندر في مناسبة رسمية بمناسبة مرور 150 عاماً على انتهاء العبودية في المستعمرات الهولندية: "اليوم أقف هنا أمامكم بصفتي ملككم وجزءاً من الحكومة. اليوم أنا أعتذر شخصياً".

وأضاف: "أشعر بثقل الكلمات في قلبي وروحي".

وطالب العاهل الهولندي بالصفح عن "الإخفاق الواضح في مواجهة هذه الجريمة ضد الإنسانية".

ويأتي الاعتذار جزءاً من محاسبة أوسع من تاريخ الغرب الاستعماري، حفّزتها حركة "حياة السود مهمة (بلاك لايفز ماتر Black Lives Matter)" خلال السنوات الأخيرة.

كانت العبودية قد أُلغيت في سورينام والمستعمرات الهولندية وفي البحر الكاريبي مطلع يوليو/تموز 1863، ولكن معظم العمال من العبيد أُجبروا على مواصلة العمل في المزارع عشر سنوات إضافية، حسب "أسوشييتد برس".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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