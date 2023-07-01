سياسة
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تركيا والسعودية تؤكدان تعزيز العلاقات التجارية
أكد وزير التجارة التركي عمر بولات، ونظيره السعودي ماجد عبد الله القصبي، العزم على مواصلة الحوار القوي لتعزيز العلاقات في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة بين تركيا والسعودية.
تركيا والسعودية تؤكدان تعزيز العلاقات التجارية
تركيا والسعودية تؤكدان تعزيز العلاقات في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة / صورة: AA
1 يوليو 2023

أكد وزير التجارة التركي عمر بولات، ونظيره السعودي ماجد عبد الله القصبي، العزم على مواصلة الحوار القوي لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، السبت، قال بولات إن نظيره السعودي قدم له التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أنهما أكدا عزمهما على مواصلة الحوار القوي لتعزيز العلاقات في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة بين تركيا والسعودية.

وكنتيجة طبيعية لسياسات الانفتاح التي تنتهجها كل من أنقرة والرياض، شهدت العلاقات التركية-السعودية في الآونة الأخيرة نشاطاً ملحوظاً مكثفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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