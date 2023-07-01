سياسة
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تركيا والسعودية تبحثان تحضيرات اجتماع "التعاون الإسلامي"
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، تحضيرات الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي المزمع عقده غدا الأحد في مدينة جدة السعودية حيث سيتناول حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد.
تركيا والسعودية تبحثان تحضيرات اجتماع "التعاون الإسلامي"
تركيا والسعودية تبحثان تحضيرات اجتماع "التعاون الإسلامي" / صورة: AA
1 يوليو 2023

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، تحضيرات الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي المزمع عقده غدا الأحد في مدينة جدة السعودية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، السبت، بحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول من وزارة الخارجية التركية.

وجرى خلال الاتصال مناقشة التحضيرات للاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، غدًا في جدة بشأن حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد في أول أيام عيد الأضحى.

كما ناقش الجانبان قضايا مكافحة معاداة الإسلام والتعاون في القضايا الإقليمية.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أن الاتصال "بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة وتركيا، وتوطيد التنسيق الثنائي في المجالات كافة".

وأشارت إلى أن الجانبين "تبادلا وجهات النظر حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

والأربعاء، مزق السويدي من أصل عراقي سلوان موميكا (37 عاما)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحاً بتنظيم الاحتجاج بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

وهذه ليست الواقعة الأولى في السويد حيث يعيش أكثر من 600 ألف مسلم، ففي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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