سياسة
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احتجاجات فرنسا مستمرة.. الشرطة تعتقل 719 شخصاً وتُخلي الشانزليزيه
اعتقلت الشرطة الفرنسية مساء السبت نحو 719 شخصاً، وأخلَت شارع الشانزليزيه بالعاصمة باريس، تطويقاً للاحتجاجات وأعمال العنف التي بدأت تتراجع حدتها.
احتجاجات فرنسا مستمرة.. الشرطة تعتقل 719 شخصاً وتُخلي الشانزليزيه
فرنسا / صورة: AFP
2 يوليو 2023

بدأت قوات الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس، فجر الأحد، بإخلاء شارع الشانزليزيه من المارة، بمن فيهم السياح، وسط الاحتجاجات المستمرة على خلفية مقتل الشاب نائل.

وكشفت شرطة باريس في بيان لها عن توقيف 37 شخصاً في العاصمة بتهمة حيازة معدّات قابلة للجرح وخطرة، وفق المزاعم.

وشددت قوات الشرطة التدابير الأمنية في شارع الشانزليزيه من خلال تفتيش عدد كبير من المارة.

وفي مرسيليا (جنوب) وُقف 56 شخصاً، فيما وُقف 21 شخصاً في ليون (وسط شرق)، استناداً إلى حصيلة مؤقتة.

وحسب وزارة الداخلية فقد وُقف ما مجموعه 719 شخصاً ليل الأحد.

في مرسيليا التي شكلت ليل الجمعة/السبت مسرحاً لحوادث كبرى، عمل جهاز أمني ضخم الأحد على تفريق مجموعات من الشباب كان عددهم أقل من اليوم السابق.

ومساء السبت أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية تعبئة 45 ألفاً من قوات الشرطة والدرك لليلة الثانية على التوالي، وفق شبكة يورونيوز الأوروبية.

وتتواصل لليوم الرابع احتجاجات عنيفة في فرنسا اندلعت عقب مقتل الشاب نائل (17 عاماً) على يد الشرطة.

ولفتت الداخلية الفرنسية، السبت، إلى إصابة 79 عنصراً من الشرطة والدرك، وتوقيف 1311 شخصاً في الاحتجاجات التي وقعت الليلة الماضية في أنحاء البلاد.

وكان مكتب الادعاء العام الفرنسي أفاد بأن الشاب نائل كان يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر الثلاثاء، عندما وقفته دورية للشرطة.

وأظهر مقطع مصور انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي رجُلَي شرطة وهما يحاولان وقف السيارة قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها، ما أسفر عن مقتل الشاب.

ويواجه الشرطي تحقيقاً رسمياً في جريمة القتل العمد، وقد وُضع رهن الاعتقال الأوَّلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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