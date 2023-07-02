سياسة
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"لا يهتمّون بأطفالهم".. وزير العدل الفرنسي يهدد بسجن ذوي الأطفال المحتجّين
هدّد وزير العدل الفرنسي بمعاقبة والدي الأطفال المشاركين في الاحتجاجات بعقوبات تتراوح بين السجن لمدة عامين وغرامات مالية بقيمة 30 ألف يورو.
"لا يهتمّون بأطفالهم".. وزير العدل الفرنسي يهدد بسجن ذوي الأطفال المحتجّين
وزير العدل الفرنسي يهدد بمعاقبة والدي الأطفال المحتجين. / صورة: AFP
2 يوليو 2023

هدد وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي، السبت، بمعاقبة والدي الأطفال المشاركين في الاحتجاجات المستمرة على خلفية مقتل الشاب نائل برصاص شرطي قبل أيام.

وقال دوبوند موريتي في تصريحات صحفية إنّ الآباء والأمهات الذين لا يهتمّون بأطفالهم (دون 17 عاماً)، ويتركونهم في الخارج ليلاً وهم لا يعرفون إلى أين يذهبون، سيواجهون عقوبات تتراوح بين السجن لمدة عامين وغرامة مالية بقيمة 30 ألف يورو.

وأشار إلى أن المشاركين في الاحتجاجات ينسقون تحركاتهم عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي يمكن للسلطات القضائية أن تطلب من الجهات المعنية عناوين بروتوكول الإنترنت العائدة إلى المستخدمين.

وتتواصل لليوم الخامس احتجاجات عنيفة في فرنسا اندلعت عقب مقتل الشاب نائل (17 عاماً) على يد الشرطة الثلاثاء الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية، السبت، إصابة 79 عنصراً من الشرطة والدرك، وتوقيف 1311 شخصاً في الاحتجاجات التي وقعت ليلة أمس في أنحاء البلاد.

وشهدت الليلة الماضية إحراق 1350 سيارة، وإضرام النار أو الإضرار بـ234 مبنى، فضلًا عن محاولة إشعال نيران في ألفين و560 نقطة بأماكن عامة، وتعرَّض 41 مخفراً على الأقل لاعتداءات.

وكان مكتب الادعاء العام الفرنسي أفاد بأن الشاب كان يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر الثلاثاء، عندما وقفته دورية للشرطة.

وأظهر مقطع مصور انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي رجُلَي شرطة وهما يحاولان وقف السيارة قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها، ما أسفر عن مقتل الشاب.

ويواجه الشرطي تحقيقاً رسمياً في جريمة القتل العمد، وقد جرى وضعه رهن الاعتقال الأولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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