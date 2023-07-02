سياسة
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هجوم بمسيرات على كييف وزيلينسكي يتهم شركاء غربيين بالمماطلة بتدريب الطيارين
قال مسؤول أوكراني إن موسكو شنّت هجوماً بمسيرات على كييف منذ 12 يوماً، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي دمّرت بشكل مبدئي جميع الأهداف. فيما اتهم الرئيس الأوكراني شركاء غربيين بالمماطلة في ما يتعلق بتدريب طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات حربية.
هجوم بمسيرات على كييف وزيلينسكي يتهم شركاء غربيين بالمماطلة بتدريب الطيارين
سمع شهود دوي انفجارات تشبه أصوات أنظمة الدفاع الجوي تصيب أهدافاً. ولم ترد أي معلومات بعدُ عن حجم الهجوم. / صورة: Reuters
2 يوليو 2023

قال مسؤول عسكري أوكراني، الأحد، إنّ روسيا شنّت هجوماً بطائرات مسيّرة على كييف هو الأول منذ 12 يوماً، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي دمّرت بشكل مبدئي جميع الأهداف لدى اقترابها.

وقال الكولونيل سيرهي بوبكو الذي يرأس الإدارة العسكرية في كييف، في منشور على تليغرام: "هجوم آخر للعدوّ على كييف.. في الوقت الراهن لا توجد معلومات عن خسائر محتملة في الأرواح أو أضرار".

وسمع شهود دوي انفجارات تشبه أصوات أنظمة الدفاع الجوي تصيب أهدافاً. ولم ترِد أي معلومات بعدُ عن حجم الهجوم.

كانت صفارات الإنذار دوت في كييف ومنطقتها وعدد من المناطق في وسط وشرق أوكرانيا بعد الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي (23:00) للتحذير من غارات جوية.

زيلينسكي يتهم شركاء غربيين بالممطالة في تدريب الطيارين

على صعيد آخر، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، بعض الشركاء الغربيين بالمماطلة في ما يتعلق بمشاريع تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات حربية.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كييف: "هل لديهم فكرة عن موعد إمكان حصول أوكرانيا على مقاتلات؟"، في إشارة إلى الدول الغربية.

وأضاف: "لا يوجد جدول زمني لمهمات التدريب. أعتقد أن بعض الشركاء يماطلون. لماذا يفعلون ذلك؟ لا أعلم"، دون تسمية جهة بعينها.

وفي وقت سابق السبت، أكّد إعلان مشترك صدر إثر لقاء بين زيلينسكي وسانشيز، أن ترشح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيكون ضمن أولويات الرئاسة الإسبانية الدورية للتكتل.

وأعلن سانشيز أنه وصل إلى كييف في ساعة مبكرة السبت، لإجراء محادثات مع زيلينسكي في وقت تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وكان سانشيز قد أعلن هذه الزيارة خلال قمة للاتحاد الأوروبي الخميس، قائلاً إنّ الهدف هو إظهار "الدعم الثابت" للاتحاد الأوروبي لكييف التي تتصدى للحرب الروسية.

ونالت أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي قبل عام، وتأمل بدء مفاوضات رسمية هذا العام بشأن ما يتعين عليها القيام به لتعزيز طلب ترشيحها، حسب شبكة يورونيوز الأوروبية.

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة أنها ستدعم تزويد أوكرانيا بمقاتلات متطورة، بما في ذلك طائرات F-16 أمريكية الصنع، وستدعم أيضاً تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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