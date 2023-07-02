حذّرت رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات (VDA) من العواقب الوخيمة على ألمانيا باعتبارها مصدراً تجارياً عالمياً في حال استمرار النقص الحادّ في الاستثمارات بمجال الصناعة، وهجرة المستثمرين إلى دول أوروبية أخرى إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت هيلدغارد مولر لصحيفة فيلت أمزونتاغ الألمانية: "نحن مهدَّدون بتآكل له عواقب وخيمة على التوظيف والنمو والازدهار في ألمانيا".

وأضافت: "يجب على الحكومة الفيدرالية اتخاذ تدابير ملموسة لاستعادة القدرة التنافسية لألمانيا باعتبارها موقعاً تجارياً وصناعياً، فالأزمة الاقتصادية الحالية تتفاقم بشكل يومي، وهي مختلفة عن الأزمات السابقة".

وأوضحت أن "الزيادة المستمرة في معدل البطالة كانت في السابق تُعتبر دعوةً للاستيقاظ ومؤشراً لأزمة، لكن هذا لم يحدث اليوم".

وأشارت إلى أن ألمانيا تُعَدّ رائدة عالمياً في مجال البحث والتطوير، "لكنّ دولاً أوروبية أخرى والولايات المتحدة بدأت تنافس بشكل أكبر".

وقالت رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات: "هذه المعطيات تعني أن الأزمة لا تستمرّ وتتأصل فحسب، بل تترك عواقب وخيمة طويلة الأمد ودائمة لا تظهر إلا بشكل تدريجي. وعلى السياسيين إدراك خطورة الموقع والاستعداد لمواجهة التحديات".