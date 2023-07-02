سياسة
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فرصة لتجنيد جواسيس بروسيا.. تعليق أمريكي جديد حول أزمة فاغنر وحرب أوكرانيا
قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز السبت إن الاستياء داخل روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا يمثل فرصة عظيمة لتجنيد الجواسيس لا تتكرر سوى مرة واحدة كل جيل.
فرصة لتجنيد جواسيس بروسيا.. تعليق أمريكي جديد حول أزمة فاغنر وحرب أوكرانيا
مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز. / صورة: Reuters
2 يوليو 2023

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز السبت إن الاستياء داخل روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا يمثل فرصة عظيمة لتجنيد الجواسيس لا تتكرر سوى مرة واحدة كل جيل، وإن الوكالة لن تترك هذه الفرصة تضيع هباء.

وأضاف بيرنز، الذي كان سفيراً للولايات المتحدة في موسكو، خلال محاضرة ألقاها في مؤسسة ديتشلي البريطانية في أوكسفوردشير بإنجلترا: "سيستمر السخط من الحرب في إضعاف الحكومة الروسية في ظل مواصلة أسلوب الدعاية للدولة".

ومضى يقول "هذا الاستياء يخلق فرصة لنا في المخابرات المركزية الأمريكية لا تتكرر إلا مرة واحدة كل جيل (...) لن ندعها تذهب سدى".

في سياق متصل، أفاد بيرنز بأن التمرد المسلح الذي نفذه رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريغوجين كان بمثابة تحدٍّ للدولة الروسية.

وأضاف بيرنز، وهو سفير سابق لواشنطن في موسكو، في محاضرة ألقاها أمام مؤسسة ديتشلي في أكسفوردشير بإنجلترا: "من اللافت للنظر أن بريغوجين سبق أفعاله بتنديد لاذع لمنطق الكرملين بشأن شن هجوم على أوكرانيا وإدارة القيادة العسكرية الروسية للحرب".

ووصف بيرنز التمرد بأنه "تحدٍّ مسلح للدولة الروسية" لكنه قال إنه "شأن روسي داخلي لم تشارك فيه الولايات المتحدة ولن يكون لها أي دور فيه".

والأسبوع الماضي، أعلن بريغوجين، دخول قواته مدينة روستوف قبل التوجه إلى مدينتي فورونيج وليبيتسك، ما اعتبره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "تمرّداً مسلحاً"، لكنه أعلن مساء اليوم ذاته سحب مقاتليه إلى معسكراتهم "تجنباً لسفك الدماء الروسية" بناء على وساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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