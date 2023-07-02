سياسة
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السعودية: الأولوية في مواقع مشاعر الحج المقبل لمَن تسبق من الدول
أعلن وزير الحج والعمرة السعودي أن الأولوية في موسم الحج المقبل 2024 ستكون لمَن تسبق من الدول، مؤكداً أن "الدولة التي تنهي تعاقداتها مبكراً ستكون لها الأولوية في اختيار المواقع المناسبة لها في المشاعر، بهدف ضمان الاستعدادات المبكرة من الجميع".
السعودية: الأولوية في مواقع مشاعر الحج المقبل لمَن تسبق من الدول
السعودية: الأولوية في مواقع مشاعر الحج المقبل لمَن تسبق من الدول. / صورة: AA
2 يوليو 2023

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة أن الأولوية في موسم الحج المقبل 1445 هجرية (2024 ميلادية) ستكون لمَن تسبق من الدول، ولن تكون المعاملة تفضيلية لحُجّاج دولة على حساب أخرى في توزيع المواقع بالمشاعر المقدسة في الموسم القادم.

إعلان الربيعة جاء خلال الدورة الخامسة والأربعين لحفل ختاميّ سنويّ بعنوان "ختامه مسك"، نظمته مساء السبت وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد البرامج التنفيذية لرؤية السعودية التنموية 2030، وفقاً لوسائل إعلام محلية الأحد، بينها صحيفتا الرياض وعكاظ.

وأكّد الربيعة أن "الدولة التي تنهي تعاقداتها مبكراً ستكون لها الأولوية في اختيار المواقع المناسبة لها في المشاعر، بهدف ضمان الاستعدادات المبكرة من الجميع، حتى نستطيع تقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن".

وحتى موسم حج 1444، كانت السلطات السعودية تحدد بنفسها أماكن وجود بعثات الحج لكل دولة في المشاعر المقدسة.

وكشف الربيعة عن أول تنظيم مبكر لإجراءات الحج في تاريخ المملكة، على أن يبدأ مع موسم 2024، مضيفاً أنه جرى الجمعة تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحج للموسم القادم، وتتضمن حصة كل دولة والبرنامج الزمني الجديد، لضمان الاستعداد المبكر لموسم 1445.

و"في 16 سبتمبر/أيلول 2023 سيجري البدء بالاجتماعات التحضيرية وفتح المسار الإلكتروني لإدخال البيانات وإعلان قائمة الشركات المرخصة، وكذلك التعاقد مع الهيئة العامة للطيران المدني، على أن تنتهي الاجتماعات وإتاحة باقات الخدمة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2023"، كما أوضح الربيعة.

وتابع: في "25 فبراير/شباط 2024، سيجري الانتهاء من تعاقدات السكن والمشاعر، والدول التي تنهي تعاقداتها مبكراً ستكون لها الأولوية في أخذ الأماكن واختيار المواقع المناسبة لها في المشاعر، ولن تكون هناك مواقع محددة لدول، فالمواقع تحدد لمَن ينتهي أولاً من جميع التعاقدات".

أما "في 20 شعبان 1445 الموافق 1 مارس/آذار 2024، فسيبدأ إصدار تأشيرات الحج، على أن تنتهي في 20 شوال الموافق 29 أبريل/نيسان المقبل، ويبدأ وصول الحُجّاج إلى المملكة في 1 ذي القعدة الموافق 9 مايو/أيار المقبل"، حسب الربيعة.

وأتمَّت السلطات السعودية موسم 1444 بنجاح، وشهد أول عودة كاملة للحُجّاج بعد جائحة كورونا، إذ بلغ عدد ضيوف الرحمن نحو 1.8 مليون حاج، فيما بلغ العدد الموسم الماضي 899 ألفاً و353.

واقتصر موسم 2021 على 60 ألفاً فقط من داخل المملكة، مقابل نحو 10 آلاف حاج من داخل السعودية موسم 2020، فيما كان عدد الحُجّاج في موسم 2019 نحو 2.5 مليون من كل أرجاء العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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